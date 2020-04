La două luni de la dispariția sa din Timișoara, căutările jandarmului Ionuț Mădălin Nisipeanu, abandonate pe motiv de coronavirus. Familia a depus plângere penală

Familia lui Ionuț Mădălin Nisipeanu, jandarmul dispărut în februarie la Timișoara, a depus plângere penală după ce anchetatorii ar fi decis să suspende căutările tânărului din cauza coronaviruslui.

În 16 aprilie se fac fix două luni de când jandarmul gorjean Ionuț Mădălin Nisipeanu, în vârstă de 23 de ani, a dispărut după ce a plecat dintr-un club aflat în campusul studențesc din Timișoara.

Ionuț a fost văzut ultima oară în noaptea de duminică, 16 februarie, când urca într-un taxi.

Telefonul i-a fost activ până la ora 1.50, iar de atunci, mister total.

Anchetatorii au refăcut traseul jandarmului, tânărul fiind căutat inclusiv în Canalul Bega.

Potrivit jurnaliștilor de la gorjonline.ro, Ionuț nu a apărut nici măcar razant în vizorul camerelor publice ori private de luat vederi din Timișoara, în timp ce ultimele persoane care l-au văzut în viață, au ridicat din umeri în fața anchetatorilor.

În martie, ancheta s-ar fi oprit brusc, pe motiv de coronavirus.

Criminaliștii ar fi motivat că nu pot căuta un dispărut în plină stare de urgență.

“Nu pot sau nu vor?”, asta se întreabă, de aproape două luni de zile, părinții lui Mădălin.

Disperați, oamenii au depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

“Acum cu coronavirusul ăsta, știu că nu anchetează nimic, dar înainte și după, Dumnezeu știe. Am cerut să pună întrebări taximetristului care l-a dus pe fiul meu în acea noapte, taximetrist care era cadru militar. Am cerut să-i pună la detectorul de minciuni pe toți care au avut contact cu el în acea seară, chiar și pe colegii lui. Cineva trebuie să știe ceva, este imposibil ca un om să dispară așa, ca prin magie. Nu mi-am pierdut încrederea, deși, de multe ori, am gândit că nu mi se întâmplă mie, și familiei mele, așa ceva. Acum, a apărut și coronavisrusul, și au motiv să nu ancheteze. Am luat în calcul și ipoteza că este ținut undeva. Dar am rămas cu întrebările. Ceva concret nu ne spune nimeni”, declarat pentru gorjonline.ro tatăl jandarmului din Țicleni.

Ionuţ Mădălin Nisipeanu a absolvit ca şef de promoţie Școala de Subofițeri Jandarmi şi, de atunci, a lucrat în Timişoara.

Tânărul are un metru 65 înălţime, păr şaten, tuns scurt, ochi căprui şi poartă ochelari. Când a dispărut purta pantaloni albaştri, tricou negru, o geacă maron.

Oricine poate oferii detalii este rugat să apeleze imediat Serviciul de Urgenţă 112.

