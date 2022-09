La Giroc curg denunțurile penale, după decesul primarului Ionel Toma. Arhitectul-șef al comunei, în vizorul procurorilor DNA

Florin Roman, arhitectul-sef al Girocului, comuna infloritoare din punct de vedere imobiliar, aflata in zona periurbana a Timisoarei, a devenit o tinta pentru procurorii anticoruptie, chiar daca, in urma cu cateva luni, a acceptat sa poarte tehnica de inregistrare si sa ajute, vrand-nevrand, la infaptuirea justitiei.

Supranumit “stapanul” autorizatiilor de construire, in conditiile in care oricine doreste sa ridice un imobil in Giroc trebuie sa-si intocmeasca proiectul doar la anumite firme de arhitectura – cum ar fi SC Project Ace Studio SRL, care a facturat, doar in 2021, peste 6 milioane de lei – Florin Roman a inceput curatenia la locul de munca, semn ca se asteapta la transformarea sa procedurala din „vanator” in „vanat”.

Surse din Primaria Giroc au dezvaluit pentru impactpress.ro, ca, dupa decesul primarului Ionel Toma, arhitectul-sef trateaza cladirea primariei ca pe propria casa. Intra sau iese cu ce documente doreste, nefiind exclus – dupa cum spun unii carcotasi locali – sa stearga urmele anumitor cladiri rezidentiale, care au fost ridicate cu sfidarea totala a legislatiei in domeniu.

O alta grija a lui Florin Roman, in afara de intretinerea celor doua Ferrari si doua Lamborghini detinute de mama sa, in varsta de peste 70 de ani, este monitorizarea discreta a actionarului si administratorului SC Project Ace Studio SRL, Catalin Coroiu.

Acesta a devenit milionar in doar cateva luni, dupa preluarea firmei de la tatal arhitectului-sef, in conditiile in care majoritatea dezvoltatorilor imobiliari sunt indrumati aici sa-si intocmeasca proiectele care, mai apoi, ajung sa fie aprobate de Florin Roman.

Pluteste in aer temerea ca, daca procurorii anticoruptie il vor convinge pe Catalin sa colaboreze, multe din secretele arhitectului-sef ar iesi la iveala.

Paradoxal, functionarul public de la Giroc a starnit nedumerirea lui Ion Tiriac, nu cu multa vreme in urma, dupa ce miliardarul a aflat ca o masina extrem de scumpa, de peste 600.000 de euro, unica in Romania, a fost achizitionata de catre sau pentru arhitectul sef al unei comune din Banat.

„Este clar ca, mai devreme sau mai tarziu, procurorii vor obtine ceea ce cauta si-l vor chema pe Roman la audieri. Indiferent daca ar fi sustinut, asa cum se vorbeste pe la colturile administratiei locale, sau nu de rudele unui fost mare sef din SRI, al carui sora ar locui in Giroc.

Denunturile care curg, in aceasta perioada, contin foarte multe date importante, cu nume, proiecte, certificate de urbanism, extrase bancare, semnaturi si alte documente. Iar decesul primarului Ionel Toma a intrerupt, temporar, si relatia sa cu PSD”, ne-au dezvaluit surse judiciare, citate de impactpress.ro.

