La intrarea în anul Capitalei Europene a Culturii, în ciuda crizei energetice, Timișoara va avea cu 100.000 mai multe luminițe de Crăciun

Se apropie sezonul sărbătorilor de iarnă, iar Primăria Timișoara, ca și multe altele, a început deja să instaleze sistemele de iluminat festiv. Dacă, în contextul crizei energetice, alte orașe restrâng nu doar iluminatul festiv ci și cel public, nu același lucru se poate spune și despre Timișoara. De Crăciun, timișorenii se vor putea bucura de 650.000 de luminițe, cu 100.000 mai multe decât anul trecut. Decizia este motivată de intrarea în anul în care orașul de pe Bega este Capitală Europeană a Culturii, dar și de economiile care s-ar fi făcut prin investițiile în iluminat, spune primarul.

„Ce facem cu iluminatul de Crăciun? În Timișoara, în contextul crizei energetice, am spus și despre iluminatul public că nu îl vom reduce pentru că nu putem să facem economisiri cu siguranța publică. Și nici nu vom reduce din iluminatul festiv, din mai multe motive. Unul este că intrăm în anul Capitalei Culturale, în care mottoul este «Shine your light. Light up your city!», «Iluminează orașul prin tine!». Vom împodobi orașul cu 650.000 de luminițe de sărbători, cu 100.000 mai multe decât anul trecut. Deja vedeți muncitorii în oraș care le instalează. (…) Tocmai pentru că am făcut în același timp modernizări și investiții în sistemul de iluminat public, nu ne așteptăm la un consum mai mare ca de obicei. De exemplu, am modernizat pe Calea Aradului, Torontalului sau Sever Bocu iluminatul cu becuri LED care consumă cu 70% mai puțin. Mă bucur că timișorenii vor putea simți și trăi atmosfera de sărbători în mai multe locuri, nu doar în centru”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Tot acesta a mai spus că vor fi împodobite tematic chiar și zone care până acum nu erau: malul Begăi, între Podul Maria și Michelangelo, și bulevardele Revoluției din 1989 și Proclamația de la Timișoara. Teoretic, luminile vor fi aprinse pe 1 decembrie, când începe și Târgul de Crăciun, însă Fritz a vorbit și de o eventuală „surpriză” care ar urma să aibă loc anticipat.

