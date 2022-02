La Iulius Town, primăvara începe cu mărțișoare handmade, povești de iubire și premii surpriză

Doar câteva zile ne mai despart de primăvara calendaristică, iar unul dintre cele mai frumoase obiceiuri ale românilor este dăruirea de mărțișoare. Acest șnur răsucit din fire albe și roșii are o putere aparte și ne încarcă de fiecare dată cu bucurie și cu un altfel de tonus, indiferent că îl oferim sau îl primim. Devenim mai veseli, mai optimiști, gata să deschidem ușile acestui frumos anotimp. Iar până pe 1 martie 2022, artizanii te așteaptă în Iulius Town să descoperi o colecție variată și colorată de mărțișoare, în zona Iulius Expo, numai bune de oferit celor dragi.

Tradiția mărțișorului e veche de când lumea, dar acest simbol al lunii martie a evoluat de-a lungul timpului, astfel că s-a trecut de la șnurul simplu, mărțișorul metalic înfățișând diferite figurine sau mărțișorul făcut manual din diverse materiale și până la o multitudine de creații spectaculoase. Artizanii s-au pregătit cum se cuvine și în acest an și te așteaptă la Iulius Town de vineri, 25 februarie, până marți, 1 martie 2022, cu mărțișoare inedite, cu multă voie bună. Ai oportunitatea să admiri şi să achiziţionezi obiecte și accesorii ce pot deveni mărțișorul perfect pentru cei pe care-i prețuiești. Astfel, în zona Iulius Expo, etaj Iulius Mall are loc un eveniment care aduce un strop de culoare la cumpăna dintre anotimpuri, iar cei 40 de expozanți s-au pregătit cu mărțișoare realizate manual, din piele, lemn, flori presate, din fimo, pictate sau cu motive tradiționale, dar au și bijuterii, decorațiuni, articole pentru copii și alte surprize spectaculoase.

Totodată, sâmbătă și duminică, fanii Transformers, dar și cei mici pot să-i întâlnească pe Bumblebee și Megatron în zona Iulius Expo. Între orele 12:00 – 14:00 și 17:00 – 20:00, cei doi roboți, de 2,7 metri înălțime fiecare, vor interacționa cu vizitatorii și sunt pregătiți pentru fotografii creative.

Tot acesta este și ultimul weekend în care mai poți vizita expoziția „Povești de iubire din jurul lumii”, unde încă mai poți să descoperi istorisiri de dragoste seducătoare, dovezi de iubire şi informaţii despre cum decurge arta seducției și jocul amorului în toată lumea, cu pornire din istoria intimă a României. Iar dacă faci cumpărături, nu uita de campania „All You Need is Love & Shopping” și câștigă premii! Consultă regulamentul pe site-ul Iulius Town Timișoara!

