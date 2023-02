La Muzeul Satului Bănățean a fost realizată o strategie de dezvoltare a instituției

Vicepreședintele CJ Timiș, Cristian Moș, a anunțat că Muzeul Satului Bănățean are acum o direcție de dezvoltare bine definită, întocmită de specialiști, care va stabili o direcție de transformare pentru viitor.

”Până acum ce mi-am propus s-a întâmplat, avem o “Strategie privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a Muzeului Satului Bănățean Timișoara și un Studiu de Oportunitate”. Când am preluat mandatul am cerut managerilor instituțiilor din subordinea mea să-mi transmită strategiile de dezvoltare pe baza cărora își desfășurau activitatea. Am fost mirat să aud că Muzeul Satului Bănățean nu avea o astfel de strategie. Recunosc că nu-mi place “să merg în orb”, vreau să știu de unde plecăm și unde ne propunem să ajungem. Astăzi avem un astfel de document strategic și le sunt recunoscător celor care au făcut parte din echipa acestui proiect”, a anunțat Cristian Moș.

Pentru strategia amintită au lucrat cei mai buni profesioniști.

”Da, mi-am dorit ca pentru această strategie să lucrăm cu cei mai buni profesioniști din domeniu, astfel am ajuns să avem o colaborare foarte bună cu echipa coordonată de domnul Ștefan Ciprian Anghel – consultant de specialitate în organizare- dezvoltare muzee în aer liber și totodată un manager cu rezultate remarcabile la Muzeul Astra din Sibiu. Avem acum trei direcții strategice de dezvoltare clare cu obiectivele și măsurile prioritare aferente: Direcția 1 – Dezvoltarea capacității instituționale; Direcția 2 – Dezvoltarea infrastructurii MSBT; Direcția 3 – Dezvoltarea infrastructurii programelor MSBT. Sunt absolut convins că actuala echipă de la Muzeul Satului Bănățean o să reușească să implementeze cu succes această strategie, sub coordonarea domnului director prof. Micle Dorel”, a mai spus Moș.

Oficialul speră că noua strategie va avea rezultate pozitive pentru public. În anul 2040, subliniază Moș

”Ne dorim ca în orizontul anului 2040, MSBT să devină un pol cultural euroregional de activități și dezvoltare pe diverse paliere, pentru a facilita explorarea, conștientizarea și dezvoltarea creativă a specificului tradițional bănățean, cinstind trecutul, marcând prezentul și influențând viitorul zonei. MSBT va oferi vizitatorilor de toate vârstele, atât localnici, cât și turiști în Timișoara și Timiș, experiențe diverse, profunde și transformative, dar și motive suficiente de asumare a acestora. Sper din tot sufletul că și voi, vizitatorii muzeului, o să resimțiți schimbările care au loc acum în acestă instituție de cultură”, conform vicelui CJT.

