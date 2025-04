Biserica de la Muzeul Satului Bănățean, afectată de un incendiu acum câteva săptămâni, a fost pusă sub protecție, acolo fiind montată o structură metalică acoperită de o membrană PVC. Consiliul Județean Timiș a alocat 610.000 de lei pentru achiziționarea a două asemenea structuri, reutilizabile, care vor fi ulterior înlocuite de o structură mai mare, sub care se va derula reabilitarea bisericii. De asemenea, și în acest an, la Muzeul Satului Bănățean se va ține Slujba de Înviere, lângă biserica afectată de incendiu.

Peste 600.000 de lei au fost alocați în regim de urgență de Consiliul Județean Timiș pentru a realiza acoperirea bisericii afectate, cu structura menționată. Aceasta va rămâne acolo până când se va monta alta, de dimensiuni mai mari, sub care se va lucra la reabilitare. Structurile metalice sunt refolosibile.

”Am reușit să punem în siguranță monumentul istoric după ce am alocat din fondul de rezervă al Consiliului Județean Timiș 610.000 lei pentru cumpărarea a două structuri metalice, prima fiind deja montată. Vorbim despre o structură cu membrană PVC pentru acoperirea zidurilor de lemn rămase în picioare după incendiu. Aceasta va fi păstrată acolo pentru a proteja biserica până când ne va fi livrată altă structură specială, mai mare, sub care se pot executa și lucrările de restaurare. Cele două construcții provizorii, demontabile și reutilizabile vor fi utilizate și pentru alte monumente atunci când va fi necesară punerea în siguranță”, a anunțat Alfred Simonis.

O altă veste bună e că Muzeul Satului a reușit să obțină din asigurarea pe care o avea încheiată pentru monument, în valoare de 558.000 de lei, bani care vor putea fi folosiți pentru realizarea unei expertize și pentru proiectare.

”Așa cum am mai spus, Biserica de la Topla va fi restaurată din fondurile Consiliului Județean Timiș!”, a încheiat Simonis.

Conform celor de la Muzeul Satului, sâmbătă, 19 aprilie va fi program special de vizitare, între orele 14:00-22:00, fiind permis accesul la Slujba de Înviere de la ora 23:00.

