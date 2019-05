La PSD Timiş, primele rezultate din exit-poll nu au adus bucurie

Conducerea PSD Timiş şi parlamentarii partidului au aşteptat primele rezultate obţinute în urma sondajelor, la sediu judeţean al organizaţiei politice. Iar acestea nu au fost primite prea bine de cei prezenţi. Marea surpriză pentru mulţi PSD-işti a fost prezenţa ridicată la urne, inclusiv în judeţul Timiş.

Călin Dobra nu a fost mulţumit de rezultate şi a spus că partidul merita mai mult, atât la nivel naţional, dar şi local.

„După cum aţi vazut sunt rezultate parţiale, date de exit-poll-uri. Situaţia e clară, trebuie respectat votul, dar trebuie să mulţumim celor care sunt alături de PSD, mai ales celor din Timiş. După cum am văzut după ce am făcut o vizită în terit, toţi primarii, viceprimarii, membri PSD, au arătat că suntem o echipă puternică şi serioasă. Nu este neapărat un vot dat PSD, cred că e un vot dat de reţelele de socializare şi de anumite anumite situaţii de la nivel naţional. Aşteptăm rezultatele finale şi şedinţa Comitetului Executiv Naţional. E un rezultat care nu ne bucură, mai ales prin prisma proiectelor efectuate la nivel naţional şi local de către partid. După cum se ştie, la nivelul guvernării s-au luat o serie de măsuri. Nu cred că este rezultatul pe care îl merita PSD Timiş şi partidul la nivel naţional. Şi la nivel judeţean vom face o analiză, dar nu acum. Vom aştepta în această seară rezultatele votului din Timiş şi vom analiza. Pentru noi e important să rămânem uniţi, aşa cum am reuşit să creionăm această echipă. Să ne pregătim de următoarele alegeri, dar nu înainte de a analiza foarte bine ceea ce s-a întâmpla în această zi”, a declarat președintele PSD Timiș, Călin Dobra.

