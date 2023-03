La șase ani și jumătate de când ”Poarta Ucigașă” a omorât un student, dosarul zace încă în sertarele procurorilor

Au trecut mai bine de șase ani, de la furtuna din 17 septembrie 2017, de la Timișoara, care a dus la pierderi de vieți omenești, la rănirea a zeci de persoane și la pierderi materiale de milioane de lei. Una dintre victime a fost Vlad Baici, un student la medicină, în vârstă de 24 de ani. Nenorocul acestuia a fost faptul că se afla chiar sub poarta de intrare în oraș de pe Calea Lugojului, atunci când aceasta s-a prăbușit.

O importantă parte din vină a avut-o, în acest caz, administrația Robu, care reabilitase cu doar doi ani în urmă acea poartă. Autorizația de construire, dată pentru o „lucrare de urgență”, nu respecta rigorile legale. În octombrie 2018, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) arătase că nu au fost luate toate măsurile de siguranță. Ulterior, faptul că lucrările de modernizarea au fost ilegale a fost confirmat inclusiv de instanțele de judecată. Altele porți identice, cele de pe Calea Aradului și Calea Șagului, erau în aproximativ aceeași situație, însă au fost demontate înainte de a face alte victime.

Despre vinovați, încă nu se știe mare lucru. Dosarul s-a plimbat în primii doi ani între parchetele Curții de Apel și Tribunalului Timiș. Numărul suspecților în dosar a variat, prima dată fiind opt, ajungându-se mai apoi la 11. Rând pe rând, numărul a scăzut. În 2019, judecătorii de la Tribunalul Timiș și Curtea de Apel Timișoara i-au sancționat deja contravențional pe cei ce se fac vinovați de tragedia în cauză. Despre răspunderea penală pentru moartea unui om însă nu se mai vorbește nimic. Peste dosar pare că s-a așternut uitarea.

Timișoreanul Nicolae Birsan, președintele Eco Nautic Club Timișoara, a transmis o solicitare de informații în baza L544/2001 către Ciprian Pelmus, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, încercând să obțină datele publice despre dosar.

Vă prezentăm solicitarea de infirmații:

”Stimate d-le PELMUS Ciprian,

In baza L544/2001, va solicit sa ne transmiteti urmatoarele informatii cu caracter public, informatii care tin strict de partea administrativa si de conduita profesionala a procurorilor de la PJ-TM, care nu se refera la suspecti, fapte sau probe din dosar si care, prin urmare nu se incadreaza la exceptiile prevazute de lege.

In 17 Septembrie 2017, PJ Timisoara a deschis dosarul “Poarta Ucigasa”, ca urmare a decesului lui Vlad Baici care a murit strivit de poarta de intrare in Timisoara de pe calea Lugojului.

In fapt, dupa mai bine de 6 ani de la tragedie dosarul este in continuare tergiversat de procurorii PJ Timisoara, cu toate ca judecatorii de la Tribunalul Timis si Curtea de Apel Timisoara i-au sanctionat deja contraventional pe cei ce se fac vinovati de tragedia in cauza – si asta inca de acum 4 ani, din Martie, 2019 – vezi hotarare definitiva a Curtii de Apel Timisoara in dosar nr. 861/30/2018.

Conform art. 35 din Legea 10/1995, faptele deja constatate si sanctionate contraventional de catre judecatorii de la Tribunalul Timis si Curtea de Apel Timisoara inca de acum 4 ani (din nou, vezi dosar nr. 861/30/2018), constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Prin urmare, tot ce mai aveau de facut procurorii de la PJ Timisoara – si asta inca de acum 4 ani – pentru tragerea la raspundere penala a vinovatilor din dosarul Poarta Ucigasa era sa audieze martorii, expertii si suspectii, sa ataseze decizia definitiva si probele din dosarul nr. 861/30/2018 la o ordonanta de trimitere in judecata, sa stabileasca incadrarea juridica si sa-i trimita in fata instantei cu propunere de condamnare la inchisoare pe cei care deja au fost gasiti vinovati si sanctionati contraventional de judecatorii de la Tribunalul Timis si Curtea de Apel Timisoara.

In mod halucinant insa, dosarul in cauza zace si azi in sertarele PJ Timisoara si asta in ciuda faptului ca fosta sefa a PJ Timisoara, numita CHIVU Claudia Irina s-a pensionat, dupa ce timp de mai bine de 5 ani de zile i-a favorizat, protejat si aparat pe infractorii pe care era platita de statul RO sa-i cerceteze penal si trimita spre condamnare.

Prin urmare se ridica urmatoarele intrebari de bun simt, la care va rog sa raspundeti public, printr-un comunicat oficial emis de institutia pe care o conduceti:

Care este motivul pentru care acest dosar – deschis acum 6 ani – este in continuare tergiversat? De ce nu sunt inca trimisi in judecata cu propunere de condamnare pentru ucidere din culpa cei constatati vinovati in sedinta publica si sanctionati inca din anul 2019 de catre judecatorii de la Tribunalul Timis si Curtea de Apel Timisoara in dosar nr. 861/30/2018? Care data de prescriere a faptelor de natura penala ce stau la baza dosarului “Poarta Ucigasa”, conform legii penale? Exista presiuni externe asupra procurorilor de la PJ Timisoara pentru tergiversarea acestui dosar pana la prescrierea faptei si cine face aceste presiuni? Cine este procurorul care a preluat acest dosar de la pensionata CHIVU Claudia Irina si care este nr. de inregistrare la PJ Timisoara al dosarului “Poarta Ucigasa”? Solicit sa fiu audiat de catre procurorul de caz in dosarul “Poarta Ucigasa”, dosar in legatura cu care detin probe incontestabile ce pot conduce la solutionarea cu celeritate a dosarului si condamnarea celor vinovati, in numele legii”.

Comentarii

comentarii