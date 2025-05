La Timișoara va avea loc primul turneu al Federației Internaționale de Padel în România

Una dintre aparițiile spectaculoase la care organizatorii inimoși de la Padel Center Timișoara și de la Federația de Padel din România au pus umărul pentru o participare cât mai substanțială calitativ este supercampioana de padel Constança Gorito, la acest prim regal timișorean, primul turneu al Federației Internaționale de Padel în România.

Competiția internațională, în premieră pentru țara noastră, va începe în 26 mai și se va încheia pe 1 iunie, iar unii jucătorii români ar putea beneficia și de wildcard-uri. Astfel, la finalul lui mai, Timișoara va găzdui în premieră un turneu de padel din circuitul Federației Internaționale. La competiție urmează să participe jucători puternici din întreaga Europă, dar și de pe alte continente.

Organizatori oficiali sunt Federația de Padel din România și Padel Center Timișoara. Se lucrează din timp la partea organizatorică dar și la alte cerințe ale unui turneu european, mai ales că este vorba de o premieră pentru orașul nostru și pentru România. Un teren special ar putea fi amenajat în centrul Timișoarei, la fel cum s-a întâmplat în urmă cu doi ani, la Campionatul European de Volei pe plaja rezervat grupei de vârstă sub 22 de ani. Atunci s-a construit temporar o arenă cu nisip chiar în Piața Operei, iar evenimentul a avut un real succes la public.

Organizatorii speră ca mai multe echipe de români să se înscrie în competiție.

“La turneul acesta sper să avem mai multe echipe din Timișoara. Regulamentul îmi permite să fac un fel de precalificare și atunci, înainte de 25, când începe, să avem 3 zile de precalificare, unde să-i băgăm. Eu sper ca măcar 5 – 6 echipe de români să fie, să vadă și ei cu ce se mănâncă. As vrea să facem și echipă națională, și de fete și de băieți, și pe aceștia să îi susținem să meargă măcar la turneele din Europa.

Ne trebuie un director de turneu, care nu există în România, acum suntem în negocieri cu un portughez. Ne trebuie arbitru, avem un italian și un polonez cu care suntem în negocieri. Sperăm să reușim să aducem un teren special de montat în Piața Libertății, în Piața Operei, să-l punem cu cel puțin o săptămână înainte. Măcar finala să o facă acolo. Să se joace de dimineața până seară să vadă lumea cu ce se mănâncă padelul. Vom avea jucători din toată lumea. Probabil că fiind prima ediție, vor fi mai puține vedete pentru că încă nu știu foarte mulți unde e România, care este nivelul de joc sau chestii de genul ăsta.

La momentul ăsta, chestia huge este că aducem primul FIP Romania la Timișoara între 26 mai-1 iunie, care cred că o să creeze emulație, toți profesioniști. Eu vreau să bag pe green card-uri și niște români și acum discut cu jucători din toată țara să vină să se înscrie. 20 de mii de euro premii, nu sunt bani puțini”, a declarat Lucian Perescu, președintele Federației de Padel din România.

În decembrie 2024, pentru al doilea an consecutiv, sub egida Federației de Padel din România, Padel Center Timișoara a găzduit cea mai importantă întrecere oficială a sportivilor profesioniști de padel. Evenimentul, important pentru această ramură sportivă relativ nouă la noi, Cupa României la Padel, este o competiție profesionistă care reunește cei mai performanți sportivi practicanți ai acestui sport are loc în acest sfârșit de săptămână, iar premiile puse în joc au depășit 5 mii de euro.

PADEL CENTER Timișoara (strada Praga nr.6, Dumbrăvița), cea mai mare bază sportivă de padel din vestul țării și singura cu terenuri omologate (3 indoor și 5 outdoor, dotate cu nocturnă), furnizate de producătorul oficial pentru Premier Padel (cea mai importantă competiție internațională destinată acestui sport).

Calendar FIP SILVER ROMANIA

Federația Internațională de Padel a anunțat calendarul oficial al competiției.

Meciurile de calificare încep pe 26 mai, iar cele din tabloul principal pe 30 mai.

Valoarea totală a premiilor este de 20.000 €.

Un turneu Silver din cadrul Federației Internaționale de Padel (FIP) face parte din seria de turnee ale circuitului oficial internațional care se desfășoară sub brandul FIP Tour.

Aceste turnee sunt organizate în mai multe categorii (Star, Rise, Promotion, Gold, Platinum, Silver etc.), fiecare având un anumit nivel de puncte și premii oferite sportivilor.

Un turneu FIP Silver este considerat un turneu de nivel mediu, situat între categoriile inferioare (ex: Rise, Promotion) și cele superioare (ex: Gold, Platinum). Este conceput pentru a le oferi jucătorilor care nu sunt încă în topul mondial o platformă competitivă prin care să acumuleze puncte în clasamentul oficial FIP și să progreseze către turneele de elită.

Astfel, la turneul FIP SILVER ROMANIA, organizat la Padel Center, vor fi prezenți arbitri oficiali FIP, care vor superviza desfășurarea competiției și vor ține evidența punctajului oficial.

Pe parcursul turneului, sportivii vor acumula puncte în clasamentul internațional și vor concura pentru premii în bani.

Padelul este un sport fenomen la nivel mondial, având cu cea mai rapidă creștere din lume, numărând peste 30 de milioane de jucători la nivel mondial. Spre comparație, amintim că la finele anului trecut, numărul jucătorilor se cifra la 25 de milioane.

Comentarii

comentarii