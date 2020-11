La un milion de lei absorbiți, șapte milioane în sporuri. Fritz oprește acordarea sporurilor pentru implementarea proiectelor pe fonduri europene în Primăria Timișoara!

Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei, a găsit o nouă problemă în Primăria Timișoara. Este vorba despre sporurile acordate angajaților pentru implementarea proiectelor pe fonduri europene. Pentru context, spune Fritz, deși primăria a avut, începând cu 2018, proiecte pe fonduri europene în valoare de 460 de milioane de lei, absorbiți efectiv au fost doar un milion. În același timp, sporurile angajaților care se ocupau de implementare – nu de scrierea proiectelor ! – era de șase milioane și jumătate de lei.

„Pentru unii din primărie am o veste care nu va fi una fericită, despre fonduri europene și sporuri plătite pentru proiecte pe fonduri europene. În ultimii ani, primăria a contractat proiecte cu suma de 460 milioane de euro, nerambursabili. Asta este o sumă bunicică, să zicem, deși Reșița are și mai multe, în cifre absolute. Din această sumă de 460 de milioane de lei, am absorbit suma de un milion de lei. Așadar, avem o rată de absorbție de 0,22%. Cifră care nu ne mulțumește. Sunt multe proiecte care rulează și încă nu s-a rambursat nimic. Câteva proiecte sunt efectiv blocate, cum ar fi anveloparea blocurilor, unde am avut și 3-4 licitații eșuate. Cu aceste proiecte nu s-a întâmplat nimic. Am avut, în ultima săptămână, mai multe întâlniri pentru deblocare proiectelor. (…)

Asta înseamnă că pentru a cheltui un milion de lei, am plătit sporuri salariale de aproape 7 milioane. Dacă acest raport vă șochează, vă mai spun o chestie: sporurile primite de angajați pe proiecte europene sunt sporuri acordate celor care au contribuit la aceste proiecte sunt plătite din bugetul local. Într-adevăr, dacă era vorba de scriere, de consultanță, pentru aceasta există fonduri”, a spus Fritz.

Ulterior, Fritz a lămurit că este vorba despre sumele plătite pe anii 2018, 2019 și 2020. Acesta a spus că, în proporție de 99%, este sigur că primarul nu putea să primească aceste sporuri, dar, dintr-o privire aruncată pe listă, el a văzut că unii directori, într-adevăr, primeau. Aceste fonduri se acordat procentual din salariu, până la 50%. Fritz mai spune că, pentru a justifica acești bani, erau trecute, printre altele, întâlnire de lucru de câteva ore la fiecare două zile, în timpul programului de lucru.

„Până acum, am cheltuit un milion de lei, dar am plătit aproape 7 milioane, din bugetul propriu. Nu este o chestie foarte fezabilă pe termen lung. Oprim aceste sporuri, începând de luna aceasta, pe noiembrie și decembrie. De anul viitor, aceste sporuri depind de performanță și nu sunt plătite doar așa. Îmi pare rău de colegii care primeau aceste sporuri, aproximativ 120, dar trebuie să înțeleagă și ei că, pe deoparte, suntem într-o situație financiară precară și, pe de altă parte, că luăm în considerare lipsa de progres. Asta este o decizie pe care trebuie să o luăm!”, a mai adăugat Fritz.

Până acum, primarul nu a discutat cu liderii sindicatului angajaților din primărie, „Este la latitudinea mea, a primarului acordarea acestor sporuri, nu fac parte din contractul de muncă, sunt acordate după… bunăvoința primarului”, a explicat Fritz. Acesta a ținut să adauge că, fiind un spor procentual din salariu, directorii primeau mai mulți bani decât alți angajați.

