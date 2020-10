La Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are loc Erasmus Day

Anul acesta, întâlnirea studenților UAV cu reprezentanții Biroului Erasmus din cadrul universității se va derula în sistem online, vineri, 16 octombrie, orele 11.00, pe platforma zoom. Cei interesați de programul Erasmus+, de posibilitatea de a studia în universități din statele Uniunii Europene și non UE sunt așteptați să se înscrie la adresa de email bpc@uav.ro, până joi, 15 octombrie, orele 16.00. Datele necesare sunt: numele și prenumele, facultatea și anul de studiu precum și adresa de email la care vor primi invitația.

În cadrul acestui webinar studenții pot afla ultimele noutăți ale programului Erasmus, oportunitățile oferite pentru cei care studiază în una din cele 9 facultăți ale UAV, cuantumul burselor, precum și informații despre universitățile partenere din întreaga lume. La întâlnire vor fi prezenți și studenți care au beneficiat de acest tip de burse în anii anteriori și care își vor relata experiențele avute în cadrul acestui program.

„Am decis să organizăm această întâlnire on line pentru a proteja sănătatea participanților. Este important pentru noi să ne asigurăm că fiecare student are acces la informațiile de care are nevoie și să ne adaptăm mijloacele de comunicare situației creată de epidemia de SARS COV2. Ceea ce ne dorim este ca fiecare student să știe că universitatea noastră are peste 100 de parteneriate cu universități din întreaga lume în cadrul Programului Erasmus+, universități în care pot studia timp de cel puțin un semestru. Indiferent de facultate, de programul de studiu, ei pot aplica și beneficia de bursă pentru toată perioada de studiu în străinătate. Este o oportunitate de care sper să beneficieze cât mai mulți dintre studenții UAV”, a declarat rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.

