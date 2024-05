Lansare cu show pentru Alfred Simonis: ”Las bucuros a a treia funcție în stat,pentru a candida la prima funcție în județul Timiș, pentru a redeveni județul de altădată”

Alfred Simonis a avut parte, joi seara, la Sala Constantin Jude, de o lansare specială, cu un show electoral, a candidaturii sale la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, alături cu propunerile coaliției PSD PNL a listei de consilieri județeni propuși pentru alegerile locale din iunie.

Alături de Simonis s-a aflat cel care spunea că l-a lansat în politica mare, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

”Am să fiu foarte sincer să vă spun că, la prima impresie, nu mi-a plăcut de el (n.r, Simonis). Sincer, era foarte tânăr, foarte agitat, așa cum îl știți cu toții, dornic să se afirme într-o formă din asta enervantă. Cam asta era prima impresie pe care mi-a făcut-o Fredi acum, repet, vreo 15 – 20 de ani. După o serie de discuții și momente avute în interiorul organizației noastre, după am început să-l descifrez așa, ca personalitate, pe Fredi, am început să îmi dau seama ce fel de om e și cum gândește și, totodată, am început să mă gândesc eu că toate acele lucruri pe care le-am văzut la prima vedere pot fi folositoare și puse în folosul organizației noastre, având în vedere dinamica relațiilor de partid și așa că l-am luat și l-am promovat și l-am făcut șef la TSD Timișoara. Chiar n-am știut atunci că Fredi a fost persoana, una dintre persoanele, dacă nu chiar cea care mi-a fost cea mai loială în viața mea. Nu doar politică, dar în primul rând politică. Fredi a fost alături de mine în două momente. Unul dintre ele, știți cu toții, știe toată România așa prin 2017, altul a fost un pic mai înainte, când iarăși trecusem în interiorul organizației printr-un moment dificil. Altfel, Simonis are potențialul și are o miză aceea de a restabili locul județului nostru în România. (…) Vă cer astăzi să credeți în capacitatea lui Fredi de a conduce acest județ și de a reconstrui tot ce s-a pierdut și de a obține tot ce este posibil pentru județul nostru. Știu că odată cu alegerile din 9 iunie, Timișoara și Timiș vor intra pe o nouă direcție, pe un nou făgaș. (…) Am lucrat cu domnul Robu, am fost viceprimar și am făcut echipă până la plecarea mea în Parlament în toamna anului 2012. Și vă spun un lucru este esențial să existe colaborare între Timișoara și Timiș, între primar și președintele Consiliului Județean, pentru a face proiecte, pentru a atrage bani, pentru a dezvolta județul nostru. Tandemul Simonis – Robu este șansa Timișului și a Timișoarei. Cred că dacă se va pierde această șansă, nu ne vor mai rămâne nici măcar speranțele pe care le avem acum și le-am avut în ultimii ani”, a declarat Sorin Grindeanu, la evenimentul de lansare a colegului său.

Desigur, de la lansare nu putea lipsit partea liberală a duo-ului pentru alegerile locale, Nicolae Robu, candidatul pentru funcția de primar al Timișoarei. Discursul său a fost orientat… spre problema sa, adică Timișoara, insistând asupra dezastrului pe care l-ar fi lăsat în urmă, după patru ani, actuala administrație.

”Mă doare sufletul, credeți-mă. Și m-a durut în toți acești ani să văd cum orașul nostru este pe un tobogan, să văd nu că stagnează, ci că trăiește un declin, un declin cumplit. Dacă vom câștiga și sunt încrezător că vom câștiga în acest an de altele, Simonis, președinte al Consiliul Județean și eu primar al Timișoarei. Vom reda Timișoarei strălucirea de altădată. Vom face Timișoara mai tare ca oricând, cum îmi place mie să spun mai tare ca oricând. Putem asta și avem și înclinația de a ne dărui total, pentru a sta, disponibilitatea de a ne dărui total. Sunt emoționat, credeți-mă, am făcut în acești ani și câteva lucruri au fost surprinse aici în acei 8 ani. Multe și au rămas multe de făcut. (…) Trebuie să facem ca în orașul nostru calitatea vieții să fie cât mai sus și poate fi extrem de sus. Avem toate condițiile pentru asta. Avem o economie puternică. Noi am fost pe locul întâi în 2020 și cred că tot pe locul întâi suntem. (…) Am avut o colaborare bună cu Altfel Simonis”, a spus și Robu.

Omul zilei, Alfred Simonis, a spus că lasă cu drag a trei funcție în stat, cea de șef al Camerei Deputaților, pentru prima în Timiș. Degeaba ești șef mare, dacă acasă nu ai unde să duci un copil cu probleme de sănătate la spital sau să ai parte de o infrastructură decentă.

”S-a făcut referire la a 3-a funcție în stat. De aceea am spus că las bucuros a a treia funcție în statul român, bucuros și relaxat pentru a candida la prima funcție în județul Timiș, pentru a redeveni județul de altădată. Să revenim acolo unde ne este locul, acolo unde este locul județului Timiș, în fruntea clasamentului județelor din România. De aceea las bucuros a 3-a poziție în stat, să mă asigur că investițiile nu sunt doar obținute, să ne asigurăm împreună că sunt și implementate corect și eficient. Până la urmă, ce sens are oameni? Cum să fi al treilea om în stat, al doilea, primul, al 17-lea, dacă n-ai unde să-ți duci copilul la spital când ai o problemă cu el, dacă nu poți să te bucuri de infrastructură sanitară, dacă nu poți să-ți duci părintele atunci când are o problemă, să facă un RMN și până de curând trebuia să stai două luni. Se întâmplă asta dacă stai ore în trafic, cu ce te bucuri că ești prim, al 2-lea al 3-lea al 5-lea om în stat dacă faci o oră de pe pe autostrada care trece pe lângă Timișoara până ajunge Timișoara, dacă n-ai centură și de la Șag până la Giroc trebuie să faci 40 de minute în loc să faci cinci, dacă n-ai un stadion în care să joace echipa favorită, dacă n-ai o sală polivalentă în care să poți să organizezi competiții sportive, dar și acțiuni culturale. Ce sens are al câtelea om ești din stat, dacă nu te poți bucura de toate acestea?”, a spus Alfred Simonis, la lansarea candidaturii sale la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș.”, a fost discursul lui Simonis.

La final, el a spus că va da totul pentru susținerea Timișului.

