Lansare ”Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii”, la Timișoara

Fundația Comunitară Timișoara, în parteneriat cu ZF Group, anunță lansarea în premieră, la Timișoara, a programului de finanțare ERA ZERO. Zero Accidente. Zero Emisii. Programul are drept scop identificarea provocărilor locale generate de mobilitatea urbană și găsirea de soluții pe două teme principale: siguranța în trafic și poluarea cauzată de traficul rutier în zonele urbane.

În contextul în care România se află pe primul loc în Europa la numărul de decese din accidente rutiere, raportat la un milion de locuitori, cu peste 1600 de decese doar în 2020 (detalii aici), Fondul Era Zero urmărește și componenta de conștientizare și educare a comunității privind siguranța în trafic. Infrastructura neadecvată, aglomerarea urbană și nerespectarea regulilor de circulație conduc către o rată ridicată de accidente în țara noastră.

“De aproape 30 de ani, în România mor anual mii de oameni în accidente care de cele mai multe ori ar fi putut fi evitate. Nevoia de a te deplasa într-un oraș atât de dinamic ca Timișoara, vine la pachet cu multe provocări: de la accidente, la poluare și disconfortul pe care îl simți de fiecare dată când trebuie să te deplasezi în oraș. Prin programul ”Fondul Era Zero” ne-am propus împreună cu partenerul nostru, ZF Group, să mai facem un pas spre a găsi soluții sustenabile și inovative pentru aceste probleme, astfel încât să facem din Timișoara un oraș mai prietenos cu oamenii și cu mediul.” – Daniela Chesaru, director executiv Fundația Comunitară Timișoara

„Fondul „Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii” este un program de care comunitatea timișoreană are nevoie, mobilitatea urbană fiind o temă foarte importantă pentru administrația locală deoarece cu toții ne dorim un oraș mai sigur și mai curat, iar acest lucru se poate întâmpla atunci când împreună căutăm soluții. Aș dori să existe cât mai multe inițiative care presupun colaborare între autoritățile locale, mediul academic, cel de afaceri și societatea civilă din orașul nostru. ”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Consultări cu timișorenii și specialiștii din domeniul mobilității urbane

Prima etapă de dezvoltare a Fondului a demarat în acest an cu un proces de cartografiere a principalelor provocări cu care comunitatea timișoreană se confruntă în domeniul mobilității urbane și a resurselor de care dispune pentru dezvoltarea de soluții sustenabile și inovative în această direcție. Rezultatele obținute în urma consultărilor realizate cu specialiștii din domeniu, dar și cu timișorenii care au participat la un studiu online, au fost prezentate în cadrul unei întâlniri de lucru organizată în 14 decembrie la Timișoara, cu reprezentanții autorităților locale, universităților timișorene, ONG-urilor, specialiștilor și tinerilor profesioniști din domeniu.

“Multe dintre provocările identificate în urma consultărilor cu comunitatea timișoreană sunt într-o măsură mai mică sau mai mare comune cu cele ale marilor orașe din întreaga lume. Transportul public sustenabil, atât de des amintit de către timișoreni, siguranța în trafic, reducerea poluării sunt preocupări permanente și ale ZF Group. Sistemele autonome și electrice de transport în comun – care asigură inclusiv planificarea proiectelor, implementarea, operarea și întreținerea lor, dar și noua soluție digitală ZF Rescue Connect – care conectează forțele de salvare între ele în cadrul operațiunilor lor și le oferă în timp real toate informațiile importante despre starea vehiculelor, a echipamentelor desfășurate și victimele existente, sunt doar câteva dintre noile soluții cu care ZF Group contribuie la soluționarea acestor provocări și a mobilității viitorului.” – Sever Scridon, Manager ZF Tech Center Timișoara.

Studenții, tinerii profesioniști și specialiștii dornici să se implice, se pot alătura programului

În cea de-a doua etapă fondul se va adresa studenților și specialiștilor din domenii diverse care, începând cu anul 2022, vor putea aplica pentru finanțare, în echipe interdisciplinare pentru dezvoltarea de proiecte care generează soluții pentru comunitatea timișoreană.

Se caută soluții care să sprijine mobilitatea urbană, să diminueze problemele care apar în traficul rutier: circulație blocată, poluarea, aglomerația, parcări neadecvate, dar și să încurajeze educația sau soluții pentru transportul public.

“Vom sprijini crearea de echipe pluridisciplinare/ inter-sectoriale (organizații, administrație publică, companii)/ multi-generaționale (tineri absolvenți și profesioniști, împreună cu mentori și profesioniști cu experiență) care să propună și să testeze soluţii inovative pentru problemele de mobilitate și de mediu ale Timișoarei.” – Daniela Chesaru, director executiv Fundația Comunitară Timișoara.

“Nevoile de mobilitate ale societății sunt într-o continuă schimbare și continuăm să răspundem acestora nu numai prin intermediul produselor și soluțiilor pe care ZF Group le dezvoltă în calitate de furnizor complex al generației următoare a mobilității, dar și prin implicarea în astfel de proiecte în comunitatea din care facem parte. Vom fi alături de cei ce vor decide să se alăture programului Era Zero nu numai cu suport financiar, dar și cu mentorat din partea specialiștilor ZF. La ZF Tech Center Timișoara dezvoltăm proiecte de cercetare și dezvoltare preponderent pe mobilitatea electrică și siguranța activă, contribuim direct la soluții integrate în sistemele ZF, iar acestea au un impact direct în ansamblu: sustenabilitatea și siguranța.” Sever Scridon, Manager ZF Tech Center Timișoara.

