Lansarea produselor Adams, la Miracolul Plantelor din Timişoara

La magazinul Miracolul Plantelor, de pe bd. Vasile Alecsandri nr. 7 din Timişoara, a avut loc vineri, 13 octombrie, lansarea produselor naturale de marcă a brandului Adams, 100% românesc.

Timişorenii au putut descoperi produsele Adams din categorii diverse, care ajută la menţinerea unei vieţi sănătoase şi echilibrate, a unui corpul puternic şi apt pentru provocările zilnice.

Specialiştii brandului au dat asigurări că produsele naturiste Adams pot fi un sprijin la care să apelezi oricând cu încredere, pentru că răspund nevoilor tale diverse, aducând calmul şi stabilitatea de care sănătatea ta are nevoie.

Antonio Marcovici, manager regional al magazinului Miracolul Plantelor Timişoara, a explicat că Adams este un brand din Târgul Mureş foarte cunoscut în România şi oferă o gamă variată de suplimente din plante utilizate în combaterea diferitelor afecţiuni, precum şi pulberi consumate cu succes de sportivi în diferite tipuri de antrenamente, dar şi când vor să obţină masă şi tonifiere musculară.

La Miracolul Plantelor, clienţii pot găsi produse pentru menţinerea şi susţinerea într-o bună dispoziţie a organismului, de la multivitamine până la capsulele necesare în combaterea diferitelor probleme de sănătate sau pentru menţinerea frumuseţii, fiind preferate mult de doamne şi domnişoare.

Produsele Adams au mai multe tipuri de etichete: de culoare neagră, sub care găsim gama ActivLine, destinată sportivilor şi persoanelor active, gama herbală de culoarea verde, utilizate în protejarea şi menţinerea sănătăţii, precum şi în diferite diete sau pentru detoxifierea organismului.

De la brandul Adams, Miracolul Plantelor pune la dispoziţia sportivilor capsule cu creatină care ajută la dezvoltarea musculară şi a forţei, dar şi celebra glutamină care pune în evidenţă dezvoltarea masei musculare. Tot pentru sportivi, magazinul deţine o gamă largă de pulbere, începând cu tradiţionalul BCA, care ajută la desfăşurarea unui antrenament pentru dezvoltarea forţei fizice, până la două tipuri de colagen, unul pentru partea estetică, preferabil cel mai mult de doamne şi domnişoare, util în a menţine o piele netedă şi catifelată.

De asemenea, clienţii pot descoperi produse cu MSM care ajută la articulaţii şi ligamente, consumate foarte mult de sportivii care aleargă intens. Mai există un tip de pudră proteică vegană cu vanilie, pudră proteică vegană cu căpşuni, creatină monohidrat, creatină monohidrat cu portocală roşie sau L- glutamine etc, etc.

Dintre produsele de mare succes de la Adams mai amintim proteinele 100% vegane sub formă de pulbere pe bază de mazăre şi orez, foarte utilizate de clienţii care au intoleranţă la lactoză, neavând nimic de origine animală, nici pudră de zer. De asemenea există şi pulberi proteice pe bază animală, şi proteina pură cu o concentraţie foarte mare.

A fost prezentată şi o gamă largă de suplimente marca Adams pentru combaterea unei game largi de afecţiuni, care ţin de articulaţii, de ficat, de sistemul nervos, până la cele de cardio, diabet, digestive sau curăţarea colonului etc.

Mai amintim de Omega 3 supreme, Magneziu, Diabecalm, Vitamix fier, Multivitamine şi minerale, Acid hialuronic, vitamina E, vitamina C, Acid folic, Multivita plus fier, vitamina B12, coenzima Q10 etc.

Alte suplimentele naturale Adams sunt destinate tiroidei, împotriva anemiei, în luptă cu colesterolul, dar şi pentru creşterea imunităţii, pentru detoxifiere, în sprijinul digestiei, suplimente pentru un somn mai bun, în luptă cu problemele ridicate de menopauză, împotriva insomniei, pentru fertilitate şi prostată, sistem circular, sistemul osos sau împotriva stresului.

Antonio Marcovici a concluzionat: “Acestea sunt o parte din produsele Adams, pe care noi le-am lansat vineri la Timişoara. Toate sunt de de cea mai bună calitate şi făcute la noi, în România”.

Cum reacţionează clienţii faţă de aceste suplimente naturiste?

Corina Pavăl, managerul magazinului, a declarat: “Cetăţenii sunt foarte deschişi la utilizarea suplimentelor alimentare. Ei au înţeles utilitatea acestora şi vin cu mare interes la noi în magazin să le achiziţioneze, fiindcă sunt de bună calitate şi sigure. Dacă la început au fost un pic reticenţi, când a fost deschis magazinul, acum, ei sunt foarte siguri şi încrezători şi consumă produsele oferite de Miracolul Plantelor. Oamenii au înţeles că trebuie ajutat organismul cu suplimente alimentare. Vin chiar pacienţi şi ne solicită substanţele de care au nevoie, iar noi întotdeauna am căutat să le oferim tot ceea ce ei solicită – produse sigure şi de calitate”.

De ce ar trebui consumate aceste suplimente?

Marvovici a adăugat: “Recomandăm consumul produselor Adams, fiindcă sunt de calitate superioară, în primul rând, că sunt din plante, sunt naturale şi nu au efecte secundare negative. Din păcate, organismul uman al omului modern, datorită vieţii agitate şi stresului, nu mai reuşeşte să asimileze din alimentele pe care le consumă zilnic, tot ce este necesar: proteine, vitamine, glucide, lipide sau carbohidraţi, substanţe de care are nevoie corpul pentru a funcţiona optim. De aceea, omul modern trebuie să consume suplimente naturale concentrate, de origine vegetală din plante, nu sintetice din combinaţii chimice. Avem în magazinele Miracolul Plantelor aceste produse de calitate sigură şi cât mai diversificată”.

Proiectul de rebranding Adams Supplements a fost premiat cu aur pentru “Cea mai bună identitate vizuală din sectorul FMCG” la cea mai prestigioasă competiţie dedicată excelenţei în rebranding şi dezvoltarea brandurilor, Transform Awards Europe – London 2023.

