Lansarea programelor internaționale de tip „Double Degree” la UVT, în premieră, prin colaborarea cu Universitatea din Torino

Luni, 16 iunie, a avut loc lansarea, în premieră, a celor două programe de tip „Double Degree”, generate în urma colaborării dintre Università degli Studi di Torino și Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul proiectului de cooperare de termen lung al alianței de universității europene UNITA.

La evenimentul de lansare publică organizat la UVT au participat reprezentanți ai conducerii UVT și facultăților de profil, dar și oficiali diplomatici: prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, domnul Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino, doamna Angela Pesavento, consulul onorific al Republicii Italiene la Timișoara, domnul Vincenzo Moderno, vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru România, prof.univ.dr. Irina Elena Macsinga, prorector UVT responsabil cu inovarea educațională, cariera academică și relația cu studenții, prof.univ.dr. Valy Geta Ceia, prorector UVT responsabil cu strategia de internaţionalizare, rețele universitare și relația cu instituțiile europene, doamna Andra-Mirona Stan-Dragotesc, director Direcția de Relații Internaționale UVT și coordonatoare instituțională UNITA, prof.univ.dr. Lucian Bercea, decan al Facultății de Drept din UVT, prof.univ.dr. Raluca Bercea, care coordonează programul din partea Facultății de Drept UVT, prof.univ.dr. Dario Elia Tosi, coordonatorul programului din partea Universității din Torino (online) și studenta Viviana Cioia (reprezentantul studenților din program).

Primul dintre programele prezentate și lansate public a fost cel cu diplomă dublă de licență și masterat în Drept European și Internațional, iar al doilea program prezentat în eveniment a fost cel de Psihologie Clinică.

Începând din anul universitar 2024-2025, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara (UVT) organizează, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universității din Torino (UNITO), noul program de studii integrat, cu diplomă dublă de licență și masterat în drept european și internațional. Integrarea studiilor universitare vizează, la nivelul celor două universități, următoarele programe de licență și masterat: la Universitatea de Vest din Timișoara, programul de licență bilingv (română-engleză) în Drept european și internațional, având o durată de 4 ani, și programul de masterat în limba engleză European Union Law, având o durată de 1 an; la Università degli Studi di Torino, programul de licență în limba engleză Global Law and Transnational Legal Studies, având o durată de 3 ani, și programul de masterat în limba engleză European Legal Studies, având o durată de 2 ani. Înscrierea în programele de studii universitare integrate în vedere obținerii diplomei duble de licență și masterat va permite studenților selectați să realizeze parcursuri academice internaționale, pe baza unor stagii de mobilitate de lungă durată (mobilități care vor totaliza 2 ani din cei 5 ani de studii).

Universitatea degli Studi di Torino are și o facultate de Psihologie prestigioasă, recunoscută atât la nivelul întregii Italii, cât și la nivel european, atât ca facultate de predare, cât și pentru programele sale de cercetare. Cooperarea academică în cadrul alianței UNITA stabilește un program de mobilitate pentru schimburi de studenți, care va permite certificarea prin diplomă dublă între programul Body and Mind Sciences, de la Universitatea din Torino și Masteratul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, program al Facultății de Sociologie și Psihologie de la Timișoara. Schimbul de studenți are o durată de un an de zile, respectiv două semestre, și va fi finalizat prin susținerea unei disertații la una dintre cele două facultăți participante la program. Programul va oferi studenților participanți un număr de 60 de credite pentru cele două semestre parcurse la universitatea – gazdă.

În cadrul evenimentului, rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a subliniat: „Este un moment excepțional astăzi la UVT, de bucurie, de emoție, de speranță pentru viitor. Când vorbim de viitor vorbim despre studenți, prezenți în acest amfiteatru, interesați de programul pe care îl lansăm. Sunt două piețe globalizate, cea a educației și cea a muncii. Caracterul european global al pieței muncii, acum în Europa integrată, este profund generalizat, și în zona dreptului, la fel ca în domeniul psihologiei. Am promovat UVT în ultimii doi ani prin genericul UVT – universitatea alianțelor europene. Experiențele de învățare internaționale sunt foarte importante, pentru a beneficia de schimburi de idei și de promovarea valorilor și principiilor europene. UVT a devenit un mijloc pentru un traiect educațional internațional. În plus, la universitatea din Torino studiază peste 800 de studenți etnici români, o comunitate semnificativă, cu care ne conectăm mai bine prin aceste proiecte din cadrul alianței europene UNITA. Se spune că dacă vrei să ajungi repede undeva, mergi singur, iar dacă vrei să ajungi departe, mergi însoțit. Noi ne dorim să ajungem foarte departe, iar pentru aceasta ne-am asociat cu parteneri puternici. Felicit Facultatea de Drept și Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Relații Internaționale UVT, și, bineînțeles, mulțumesc UNITO, parteneră cu noi în acest proiect de termen lung.”

Consulul general al României la Torino, ES Cosmin Dumitrescu, a spus: „Acest program cu dublă diplomă vă va facilita foarte mult căutarea drumului către un viitor bun. Interesul pentru inovare și descoperire este foarte important. Avem, spre exemplu, un nou cluster, de diplomație cybersecurity, iar multe din răspunsurile căutate prin întrebările pe care azi ni le punem, vor fi aduse de voi, actualii studenți, care devin acum specialiști, care vor gestiona realitățile viitorului. Noile competențe, atât de necesare, nu se pot dobândi fără experiențe internaționale complexe. Vă doresc să aveți această experiență internațională, cât mai mulți dintre dumneavoastră, și să vă întoarceți mai târziu la UVT îmbogățiți de parcursul internațional pe care l-ați realizat.”

