Lăsatul secului pentru postul Sfinților Petru și Pavel 2025

Duminică, 15 iunie 2025, Biserica a rânduit lăsatul secului pentru postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Începând de luni, 16 iunie, până pe 28 iunie, credincioșii vor putea ține unul dintre cele mai scurte posturi de peste an.

Postul Sfinților Petru și Pavel are loc în perioada 16-28 iunie 2025. Această dată variază de la an la an, întrucât depinde de data în care pică Paștele și, ulterior, Rusaliile. Postul începe în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, care pică în prima duminică de după Rusalii.

Astfel, postul se încheie pe data de 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În funcție de data la care pică Paștele, durata postului poate varia de la câteva zile până la aproape trei săptămâni.

În timpul acestui post, nu se săvârșesc slujbe de cununie, botez sau alte evenimente festive.

Zilele în care credincioșii au dezlegare la pește în timpul postului Sfinților Petru și Pavel sunt:

luni, 16 iunie

joi, 19 iunie

sâmbătă, 21 iunie

duminică, 22 iunie

marți, 24 iunie

sâmbătă, 28 iunie.

