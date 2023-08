Lațcău anuntă un dezastru cultural. Viceprimarul prevede comasarea Filarmonicii, a Casei de Cultură și a Sport Club Municipal

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, prevede un adevărat dezastru în domeniul administrativ pentru oraș, în cazul în care va fi adoptată ordonanța austerității. Cheltuielile de 200 de milioane de lei făcute pentru spații verzi, sport sau cultură trebuie drastic tăiate. Reprezentantul USR crede că se poate ajunge la închiderea Casei de Cultură sau a Sport Club Municipal, eventual comasarea acestora împreună cu Filarmonica. Sau să nu mai tăiem iarba în oraș un an de zile.

”Creează (n.r. ordonanța) un impact devastator la nivelul funcționalității administrației locale, dacă va rămâne sub forma în care a fost propusă. De exemplu acea limitare de 7,5% pe care le au primăriile pentru cultură, spații verzi, sport și alte servicii ar însemna în Timișoara, practic, un dezastru. De fapt în toate orașele mari. Timișoara cheltuie aproximativ 200 de milioane de lei la acest capitol, pe tot ce înseamnă întreținere de spații verzi, cultură, finanțări de programe culturale, finanțări pentru sport, finanțări pentru instituțiile de sport și toate aceste servicii conexe. Prin limitarea pe care această ordonanță o propune am ajunge la o treime din aceste cheltuieli, 70 de milioane de lei. Am fi puși în situația în care, fie închidem sport club municipal, fie desființăm casa de cultură, sau amândouă, fie nu mai tundem iarba un an de zile în Timișoara, pentru că nu mai putem să angajăm aceste cheltuieli”, spune Lațcău.

Varianta ”vândută” publicului pe surse nu e una adoptabilă, consideră viceprimarul. S-ar ajunge chiar la comasarea Filarmonicii, a clubului sportiv și a Casei de Cultură.

”În forma actuală ordonanța nu poate fi adoptată, fie dacă va fi adoptată va avea efecte devastatoare pentru funcționalitatea serviciului public. Pe această ordonanță ar trebui să comasăm Filarmonica, Casa de Cultură și Clubul Sportiv Municipal”, mai spune Lațcău.

