Laura, mama unei fetițe de 12 ani, bolnavă de cancer limfatic, are nevoie de ajutorul nostru. Mai mulți sportivi își scot la licitație echipamentele pentru a o ajuta

Laura Florentina Viman are 31 de ani, însă de mai bine de un an luptă cu o formă agresivă de cancer limfatic Hodgkin. A suferit, până acum, 17 operații, în urma cărora nu mai poate să-și asigure singură cheltuielile cu tratamentele. Situația Laurei este cu atât mai delicată cu cât aceasta are și o fetiță de 12 ani. De curând, a aflat și că i-a recidivat cancerul în proporție de 45% la sâni.

De-a lungul timpului, Laura a trecut, printre altele, prin două transplanturi de inimă, o operație de eliminare a unui rinichi, o operație de îndepărtare a uterului, un transplant de ficat, o operație la cap, două operații la coloană și mai multe operații la sâni pentru îndepărtarea unor chisturi tumorale. Intervențiile chirurgicale le-a făcut fie în țară, când a fost posibil, fie în străinătate, în special în Turcia și Austria, atunci când nu a avut de ales. La cele enumerate se adaugă și nenumărate ședințe de chimioterapie și radioterapie.

Până acum, Laura a fost ajutată de diferite fundații și „oameni de suflet”, însă, cum adesea este cazul în lupta cu formele agresive de cancer, pare că ar fi nevoie de o sursă inepuizabilă de fonduri. În continuare, organismul Laurei luptă pentru acceptarea celei de-a doua inimi transplantate, după ce prima nu a avut succes. În plus, ea mai are nevoie de recuperare la nivel locomotor.

„De-a lungul intervențiilor și operațiilor, Laura s-a zbătut între viață și moarte și a luptat mereu, la fel cum face și astăzi! Lupta ei cu această boală nemiloasă i-a dovedit cât este de puternică și de iubită de divinitate. Dumnezeu nu o lasă, ci mereu îi oferă o șansă de a lupta și, într-un final, de a răzbi. Până în clipa de față, Laura, pentru noi toți, este o învingătoare. Ea are nevoie de noi și noi avem nevoie de ea, în special fetița ei!”, spun apropiații Laurei.

Unul dintre prietenii fetei, Cosmin Katona, de altfel voluntar în multe acțiuni caritabile, a provocat mai mulți sportivi de performanță să își scoată la licitație echipamentele cu care au câștigat competiții. Până acum, i-au răspuns Alexandru și Cătălin Simon, Eugen Ciocoiu, Iasmina Elena Ciocoiu, Mike Wel și Daniel Corbeanu. În continuare, apelul lui Cosmin rămâne deschis, fiind așteptați și alți sportivi să se alăture inițiativei.

„Banii îi sunt necesari, în aceste momente, mai mult decât apa și aerul, deoarece, fără ei, nu poate realiza nimic: nici tratament, nici intervenții chirurgicale, nici mâncare, nici chirie, nici cheltuieli de întreținere ori tot cei îi este necesar, zi de zi, pentru ea și pentru fetița ei. Speranța mea este în oameni care pot întinde o mână de ajutor acestei mame care are în minte o singură întrebare, «Ce va face fetița mea dacă eu nu voi mai fi?». E un strigăt disperat, deși mereu primește încurajări să nu cedeze nicio secundă în această luptă crâncenă”, mai spun apropiații acesteia.

Prietenii Laurei au lansat inclusiv pe rețelele de socializare, în grupuri dedicate actelor caritabile, apeluri către oamenii dornici să o ajute, fiecare în limita posibilităților. A fost deschis inclusiv grupul de Facebook „Împreună pentru Laura”, unde prietenii Laurei postează regulat despre starea acesteia.

Donații se pot face la:

Cont LEI

RO57RZBR0000060019951685 – Laura Florentina Viman

Cont EURO

RO28RZBR0000060021083712 – Laura Florentina Viman – BIC/SWIFT: RZBRROBUXXX

Paypal: vimanlaura@yahoo.com

Revolut: LT243250081643139766

