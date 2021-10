Laureata premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2020 vine la Timișoara, pentru Rezidența Literară

Laureata Premiului Uniunii Europene pentru Literatură ediția 2020, Lana Bastašić, scriitorul portughez José Luís Peixoto și scriitorii români Marius Chivu și Florin Iaru sunt invitații celei de-a doua ediții a Rezidenței Literare La Două Bufnițe 2021, care se va desfășura la Timișoara, între 18 octombrie și 30 noiembrie.

Rezidența literară La Două Bufnițe, prima rezidența literară din Timișoara, își propune să promoveze, să încurajeze și să susțină creația literară și literatura contemporană română și străină prin oferirea unor burse care acoperă cheltuielile de transport dus-întors, cazare pentru o lună de zile la Timișoara și onorariu pentru 4 scriitori contemporani. Proiectul rezidenței își propune, de asemenea, să promoveze creaţia contemporană la nivel național și internaţional, încurajând astfel mobilitatea scriitorilor și susținând proiectele acestora.

Aflată la cea de-a doua ediție, Rezidența literară La Două Bufnițe a crescut în numărul de scriitori invitați și în vizibilitate nu doar prin atragerea de noi parteneri, ci și în recunoaștere internațională prin parteneriatul cu organizatorii Premiului Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL), care susțin financiar bursa Lanei Bastašić, laureata EUPL din 2020.

Lana Bastašić s-a născut la Zagreb, pe atunci în Iugoslavia, în 1986. E licențiată în limbă și literatură engleză și deține un masterat în studii culturale. A publicat trei volume de proză scurtă, un volum de poezie și o carte pentru copii. Primul său roman, Catch the Rabbit, a câștigat Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în 2020 și a fost pe lista scurtă a premiului NIN din Serbia.

Romanul a fost tradus în 18 limbi. Lana Bastašić a câștigat în spațiul balcanic numeroase premii pentru povestirile, poeziile și piesele sale de teatru. E unul dintre co-fondatorii Bloom School of Literature din Barcelona și a revistei literare catalane Carn de cap. Cea mai recentă carte a sa, un volum de proză scurtă intitulat Milk Teeth, a fost publicată în Belgrad, Zagreb și Sarajevo în 2020.

Marius Chivu (n. 1978) este scriitor, traducător și cronicar literar. În 2012 a debutat cu volumul de poezie Vîntureasa de plastic (ediția a doua, Editura Humanitas, 2018; premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor şi al revistei Observator Cultural). A publicat jurnalele de călătorie Trei săptămîni în Anzi (Editura Humanitas, 2016) şi Trei săptămîni în Himalaya (Editura Humanitas, 2012), volumul de proză scurtă Sfîrşit de sezon (Editura Polirom, 2014, nominalizare pentru Premiul Cartea Anului la Gala Radio România Cultural) şi cartea de interviuri literare Ce-a vrut să spună autorul (Editura Polirom, 2013). La Editura Polirom a editat antologia Best of. Proza scurtă a anilor 2000 (2013). A tradus cărți de proză de Richard Ford și Paul Bailey. Din 2011, împreună cu Florin Iaru, ține cel mai longeviv atelier de creative writing din România. Este editorul antologiei anuale de proză scurtă Kiwi (Editura Polirom), redactor al revistei Dilema veche şi realizatorul radio-talk-ului cu scriitori „All You Can Read” de pe www.UrbanSunsets.com.

Florin Iaru este unul dintre cei mai cunoscuți poeți ai generației optzeciste. A fost unul dintre membrii proeminenți ai „Cenaclului de Luni”, condus de Nicolae Manolescu. Face parte din echipa redacțională a săptămânalului Cațavencii. A debutat cu volumul de poezii Cîntece de trecut strada (Albatros, 1981, premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România), apoi, alături de Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei și Ion Stratan, a publicat Aer cu diamante (Editura Litera, 1982). Alte volume: La cea mai înaltă ficțiune (Cartea Românească, 1984), Înnebunesc și-mi pare rău (Cartea Românească, 1990, premiul orașului Slobozia), Poeme alese (Aula, 2002), Tescani 40238 (volum colectiv, Image, 2000), Povești erotice românești (volum colectiv, Trei, 2007), Prima mea beție (volum colectiv, ART, 2009), Povestiri cu final schimbat (ART, 2013). La Editura Polirom a publicat Fraier de București (2011, 2015), o povestire în volumul colectiv Scriitori la poliție (2016) și volumul de proză scurtă Sînii verzi (2017). În 2019 a publicat Jos realitatea! (Paralela 45), iar în anul următor, Ospiciile imaginației (Cartier). Poemele sale au fost incluse în antologii din Germania, Italia, Anglia, Franța, Spania, Statele Unite, Rusia etc. În 2020, Sînii verzi a apărut în limba germană, în traducerea Manuelei Klenke – Die grünen Brüste, la danubebooks Verlag.

José Luís Peixoto s-a născut în 1974, într-un sat din sudul Portugaliei, în regiunea numită Alentejo. Este licențiat în limbi și literaturi germanice al Universidade Nova de Lisboa. Înainte de a se dedica scrisului, a predat timp de un an. A scris poezie, proză, teatru și critică literară. A primit premiul Jovens Criadores (Tineri creatori) în 1997, 1998 și 2000. În 2001, primul său roman, Nici o privire, a primit Premiul José Saramago.

Au urmat alte două romane, Uma Casa na Escuridão (2002) și Cimitirul de piane (2006). În 2003, într-un proiect fără precedent, Peixoto și-a unit forțele cu membrii formației Moonspell, lansând, în același timp, un album și un mic roman fantastic. A mai publicat romanele Livro (2010) și Galveias (2014). Autobiografia este cel mai recent roman al său tradus în limba română (2019) la Editura Pandora M.

Rezidența Literară La Două Bufnițe este organizată de Asociația Culturală La Două Bufnițe. Proiect cultural realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara Proiect co-finanțat de European Union Prize For Literature.

