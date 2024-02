Legendara formație germană de hard rock Bonfire vine să concerteze la Timișoara – video

Trupa germană de hard rock Bonfire va susține un concert extraordinar la Timișoara, în clubul M2 Venue, în 13 iunie 2024. Rockerii vor avea ocazia să asculte piese celebre precum “You make me feel”,” Give It a Try”,”The stroke”, sau ” Sleeping All Alone”. Bonfire vine la Timișoara în formula Hans Ziller, Ronnie Parkes, Frank Pane, Fabio Alessandrini și DYAN.