Let’s do it, Romania! A început curățenia apelor din Banat

Natura are prioritate. Sistemul Hidrotehnic Bega a început acțiunea de curățenie a apelor de deșeuri sub umbrela “Let’s do it, Romania!”

Angajații din cadrul Sistemului Hidrotehnic Bega, respectiv Formațiile Giarmata, Topolovăț și Sânmihaiu Român, au ieșit încă de la orele dimineții să curețe malurile râurilor Bega și Behela, în zonele intravilan Timișoara (strada Ștrandului) , intravilan Ghiroda (zona podului rutier) și zona Uivar-Otelec.

“Deși ordinea și disciplina sunt proverbiale pentru bănățeni, nu cred că ați fi mirați să aflați că s-au strâns deja 3,6 metri cubi de gunoaie.

Mai avem concetățeni care nu au adoptat un comportament responsabil față de mediul în care trăiesc.

Sperăm să-i vedem în 21 septembrie la marea acțiune de voluntariat a României”, este mesajul ABAB Timișoara.

Grija pentru natură este firească pentru angajații ABA Banat. Astfel de acțiuni ne fac cinste și sperăm să inspirăm pe câți mai mulți oameni să se alăture acestei campanii de curățenie a României, să participe prin faptele lor bune la o schimbare în bine a societății.

Alătură-te și tu voluntarilor la acțiunea de mâine, 21 septembrie, înscriindu-te pe pagina oficială www.letsdoitromania.ro – îndeamnă angajații Apelor Banat.

