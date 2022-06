Liberalii cer demisia Aidei Szilagyi, userista prinsă cu autorizație de construire ilegală

Grupul PNL din Consiliul Local Timișoara a cerut public demisia Aidei Szilagyi, consilier local USR. Aceasta, împreună cu soțul său, au obținut o autorizație de construire ilegală. Concret, documentul prevedea ridicarea unei case unifamiliale pe str. Rapsodiei, nr. 13, dar în realitate a fost construit „ditamai blocul”. Între timp, chiar Tribunalul Timiș s-a pronunțat: a anulat autorizația de construire.

Liberalii au găsit de cuviință să ceară demisia Aidei Szilagyi în plenul Consiliului Local Timișoara de marți, 14 iunie. Declarația „politică” din timpul ședinței a fost trecută cu vederea, dar Adrian Lulciuc, liderul grupului PNL, a revenit cu o postare pe Facebook. Mai precis, cu următorul text:

„Autorizații de construire ilegale pentru consilierii USR.

Este foarte grav ce se întâmplă în Primăria Timișoara!!

Grupul PNL a cerut public astăzi, în ședinta Consiliului Local Timișoara, demisia dnei consilier USR Aida Szilagyi. Motivul este foarte clar: doamna consilier a primit o autorizație de construire pentru o casă unifamilială, însă ca prin minune, peste noapte a răsărit un ditamai blocul. E o ilegalitate care se vede de la mare distanță și pe care o poate înțelege orice om de bună credință.

I-am solicitat dlui Primar Dominic Fritz să susțină solicitarea noastră, în ideea în care, încă USR mai ține sus stindardul «Fără penali în funcții publice»…

Cât cinism, câtă minciună, cătă impostură vedem în acești așa-ziși «oameni noi». Dar ceea ce este mai trist, se produce deja: ZERO rezultate, ZERO proiecte, ZERO competență. Demisia de onoare e singurul gest care îi mai poate salva de la dezastrul politic care îi așteaptă.

Dar, care onoare?…”.

Comentarii

comentarii