Liberalii condamnă acțiunile coordonate de George Simion și AUR la Primăria Timișoara. Cosmin Tabără: „Violențele, descinderile și agresiunile nu își au locul nici în politică și nici în stradă”

Vineri, 14 ianuarie, George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a luat parte la un protest împotriva primarului Dominic Fritz. Dacă, la început, conform autorizației primite, acțiunea ar fi trebuit să se desfășoare pașnic în fața Primăriei Timișoara, Simion a preluat inițiativa și, împreună cu mai mulți protestatari și simpatizanți AUR, a intrat în clădire și a continuat și pe holurile instituției scandările împotriva primarului. Aceste acțiuni au atras critici atât din partea primarului Dominic Fritz, cât și din partea liderilor PNL Timiș.

Dacă Fritz, direct vizat de protest, a spus că va cerceta de ce polițiștii locali și jandarmi au permis accesul protestatarilor în primărie, dar și că „asaltul bandelor lui George Simion asupra instituțiilor democratice ale statului, prin tupeu și intimidare, nu are legătură cu libertatea de exprimare”. La rândul lor, liderii PNL Timiș, dintre care îi amintim pe viceprimarul Cosmin Tabără și subprefectul Ovidiu Drăgănescu, condamnă acțiunile făcute de Simion și AUR.

„Speram să fi trecut de etapele în care ne exprimam prin forță opiniile… Dezaprob orice acțiune de a impune un dialog cu forța, manifestări care ies din cadrul legal. Dialogul de orice fel trebuie încurajat, iar protestele civilizate sunt acțiuni care pot fi sănătoase pentru democrație. Însă violențele, descinderile și agresiunile nu își au locul nici în politică și nici în stradă.

Sunt adeptul dialogului și biroul meu de viceprimar este deschis întotdeauna pentru toți cetățenii care doresc să comunice, să se implice sau să își expună nemulțumirile. Mitingul de astăzi a fost avizat în fața Primăriei, nu în interior și consider că, la orice fel de miting care primește aviz, cei care solicită aprobarea trebuie să și respecte lucrurile la care se angajează. Protestatarii au intrat pe o ușă deschisă, la fel ca oricare cetățean. Poliția Locală nu are pază suplimentară la această instituție, nu consider că avem nevoie de forțe militare care să ne apere în fața cetățenilor.

Timișoara, oraș al Revoluției, nu tolerează astfel de atitudini reprobabile care nu au nicio legătură nici cu solicitările legitime ale societății, nici cu bunul-simț și nici cu ceea ce trebuie să facă cei care îndeplinesc demnități publice”, a transmis Cosmin Tabără.

„Condamn descinderea ilegală în Primăria Timișoara a unui grup condus de un parlamentar Aur, ce s-a desprins dintr-un miting autorizat și care era în desfășurare pe trotuarul din fața clădirii primăriei. Intrarea cu forța într-o instituție, fără respectarea normelor legale, se pedepsește de către autoritățile statului român. Intervenția Jandarmeriei române a dus la evacuarea imediată a grupului turbulent. Vor urma sancțiuni conform prevederilor legale. Suntem pe poziții și la Lugoj unde au, din nou, o acțiune autorizată”, a precizat și Ovidiu Drăgănescu.

Vă amintim că, în primă fază, protestul de vineri a fost autorizat de primărie la cererea lui Florin Măneanu, președintele partidului Noua Dreaptă – filiala Mehedinți, formațiune auto-declarată naționalistă, acuzată însă de „neo-legionarism”. George Simion se afla într-un turneu prin vestul țării, iar, după o întrevedere cu mitropolitul Banatului, a făcut o oprire la protest. Aici, liderul AUR a fost văzut inclusiv alături de organizatorul inițial.

