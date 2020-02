Liberalii și-au desemnat candidatul la Primăria Lugoj

Președintele organizației PNL Lugoj, Claudiu Alexandru Buciu, a fost desemnat de către liberalii lugojeni, în ședința Biroului Politic Local care a avut loc aseară, să candideze la funcția de primar al municipiului Lugoj, la alegerile locale din acest an. “Organizația Municipală Lugoj a Partidului Național Liberal rămâne angajată în mod determinat în procesul de eliberare a Lugojului de structurile PSD infiltrate la toate nivelurile administrației Lugojului, de eliberare a Lugojului de modul profund incompetent, iresponsabil, corupt și clientelar în care PSD Lugoj administrează comunitatea noastră. Efectele celor 12 ani de administrație psd-istă se fac resimțite într-un mod tot mai vădit, de la o zi la alta: societățile municipale sunt deja în lichidare (Salprest), ori în pragul insolvenței (Meridian), având ipotecate toate bunurile imobile; spitalul este subfinanțat constant de actuala administrație, fapt pentru care starea clădirii în care funcționează s-a degradat de la an la an, iar datoriile au crescut vertiginos; instituțiile de învățământ sunt finanțate discreționar, beneficiind doar de reparații locale, iar nu de reabilitări integrale și durabile, ori de sedii noi, ceea ce ar asigura condiții cu adevărat moderne și adecvate pentru desfășurarea procesului didactic; infrastructura de apă-canal a înghițit sume colosale în ultimii 12 ani fără ca aceasta să fie cu adevărat modernizată ori măcar utilizabilă de către lugojeni, totul trebuind să fie refăcut; infrastructura rutieră a Municipiului Lugoj a fost sacul fără fund al actualei administrații, sac în care s-au risipit peste 20 de milioane de euro în ultimii 12 ani, fără niciun efect pozitiv pentru lugojeni, toată această infrastructură trebuind să fie refăcută; Lugojul a căpătat un aspect profund neîngrijit, murdar și dezordonat, fapt pentru care, am ajuns să fim stânjeniți atunci când vizitatorii municipiului nostru ne semnalează aceste probleme, făcând referire la Lugojul de altă dată; activitatea culturală a fost confiscată de ideile unui singur om, fapt pentru care majoritatea evenimentelor nu contribuie la o dezvoltarea culturală reală a comunității noastre; activitățile sportive supraviețuiesc datorită oamenilor care le desfășoară, baza materială dedicată acestora fiind, de cele mai multe ori, o piedică în calea performanței sportive; iluminatul public, după investiții de milioane de euro, este total inadecvat, mare consumator de energie, iar societatea care se ocupă de întreținere intervine după bunul plac, zone întregi din municipiu rămânând pentru perioade mari de timp fără iluminat public; în ultimii ani Lugojul a pierdut peste 2.000 de locuri de muncă, fapt ce se reflectă în toată economia locală, mai precis în scăderea cifrei de afaceri a micilor întreprinderi locale. Acestea sunt câteva dintre motivele concrete pentru care considerăm că actuala adminstrație trebuie să fie înlăturată de la conducerea municipiului și trasă la răspundere pentru fiecare leu cheltuit defectuos sau ilegal. Atitudinea de superioritate cu care membri și acoliții PSD (puși în fruntea administrației locale ori abonați la contracte cu instituțiile publice controlate tot de PSD) îi tratează pe lugojeni trebuie să înceteze cât mai repede posibil pentru a restabili egalitatea în drepturi și obligații între lugojeni. Odată ce lugojenii au decis să se elibereze de modul PSD de a-i conduce (așa cum se vede tot mai clar din rezultatele de la ultimele alegeri), rămâne doar să aibă de ales între cât mai multe oferte electorale serioase, consistente și realiste, care să țină cont de nevoile reale și stringente ale Lugojului și care să nu urmărească exclusiv atragerea de voturi. Echipa PNL Lugoj este pregătită să preia responsabilitatea de a gestiona administrarea comunității noastre, în primul rând pentru a aduce lucrurile la o stare de normalitate, iar în al doilea rând pentru a pregăti Lugojul pentru viitor”, se menționează în comunicatul transmis de PNL Lugoj. Prezentarea viziunii PNL cu privire la revenirea la normalitate și la pregătirea Lugojului pentru viitor, precum și prezentarea echipei PNL care va duce la îndeplinire această viziune vor avea loc la începutul campaniei electorale.

