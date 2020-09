Liderii PSD la nivel național, prezenți la Timișoara: „Felicitări lui Freddy, Călin, Voichița pentru listele cu care vin în fața alegătorilor”

Liderii PSD la nivel național – președintele Marcel Ciolacu, prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, secretarul general Paul Stănescu și președintele Consiliului Național, Vasile Dâncu – s-au alăturat, pe 17 septembrie, liderilor locali social-democrați, Călin Dobra, actualul președinte al Consiliului Județean, dar și candidat pentru aceeași funcție, și Alfred Simonis, președintele PSD Timiș. De la Timișoara, aceștia au adus numai cuvinte de laudă la adresa numelor care alcătuiesc listele pentru alegerile locale de peste 10 zile.

Marcel Ciolacu a spus: „Aș vrea, fără să îl supăr pe Freddy, să îi mulțumesc lui Sorin Grindeanu că a dat curs invitației de a se reîntoarce în politică. A fost o decizie bună, luată atât de mine, cât și de el. Am găsit o organizație mult bine pregătită, mai închegată în județul vostru”. Președintele PSD i-a adus laude și lui Dâncu, care „oferă garanția clară că PSD nu va mai derapa de la principiile fundamentale ale social-democrației”, dar și lui Dobra, „alături de care candidații PSD și primarii în funcție – și candidați – vor răsturna scorurile pe care le afișează PNL și USR”.

Acest a ținut să amintească și de bâlbâielile date de deschiderea școlilor, de proiectul de lege cu tichete pentru copii – „inițiat de Raluca Turcan, în timp ce era în opoziție, și votat și de către PSD, dar tăiat acum de guvernul din care doamna Turcan face parte și este vicepremier” –, de faptul că nu s-au dublat alocațiile, de „mita electorală” oferită de guvern primarilor liberali și traseiștilor trecuți la PNL, de măștile care nu vor mai ajunge gratuit la elevi, dar și de felul în care este posibil să se desfășoare alegerile generale.

„Am votat în parlament, modificări la legea de organizare a alegerilor generale, anunțate, printr-o hotărâre de guvern, pe 6 decembrie. Avem informații neoficiale că toate capitalele și țările europene nu organizează secțiile necesare pentru ca românii din diaspora să voteze. Este un lucru îngrijorător, nu neapărat că va fi influențat rezultatul alegerilor, dar pentru că încalcă dreptul de a alege și a fi ales. Revoluția din 1989 a pornit de la Timișoara, iar primul lucru cerut a fost chiar principiul de a alege și a fi ales în mod democratic. Trebuie să avem o discuție serioasă cu ministrul Afacerilor Externe și cu toți liderii cu reprezentare în parlament. Trebuia ca românii din diasporă să nu mai aibă o nouă umilință, ca și cea când au venit în țară și au fost ținuți în cozi interminabile în vămi”, a declarat Ciolacu.

Întrebat, ulterior, care este poziția clară a PSD față de data la care ar trebui să se desfășoare alegerile generale, Ciolacu a mai spus că din punct de vedere juridic, în acest moment, guvernul decide acest lucru, dar că există un proiect de lege care să dea acest atribut parlamentului, atacat, însă, la Curtea Constituțională, fiind în continuare așteptată o decizie. „Din punct de vedere al responsabilității, guvernul, parlamentul, toți oamenii politici trebuie să se implice și a conferi tuturor cetățenilor dreptul de a alege și a fi ales. Înainte de jocurile politice, trebuie să vedem ce primează pentru cetățenii români, nu pentru clasa politică”, a conchis acesta.

Luând cuvântul, Sorin Grindeanu a ținut să rememoreze ultimul moment în care a dat declarații oficiale de la sediul PSD Timiș: „Ultima oară când am fost în această curte cu presa era acum trei ani și două luni, într-un moment în care toată organizația din Timiș și cea din Caraș-Severin au venit să mă susțină. A fost un moment important pentru PSD în Timiș, pentru PSD în Caraș-Severin… pentru PSD în Banat, un moment care, dacă ar fi fost soldat cu succes, alta ar fi fost istoria astăzi. Am reamintit acest moment, pentru că a arătat că echipa PSD Timiș, una care a câștigat alegerile în 2016, a fost o echipă în adevăratul sens al cuvântului”, a spus Grindeanu.

Fostul prim-ministru a lăudat și actualele propuneri pentru alegerile locale din 27 septembrie: „Vreau să spun un singur lucru: felicitări pentru Freddy (Simonis – n.r.), Călin (Dobra – n.r.), Voichița (Lăzureanu – n.r.) pentru listele cu care vin în fașa alegătorilor, la Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Avem cele mai bune liste. Nu avem condamnați penali, ca alții. Nu avem traseiști pe aceste liste, ca alții. Avem foarte mulți specialiști în toate domeniile, și oameni noi, dar și oameni care știu foarte bine administrație. Sunt convins că vor primi votul cetățenilor. Sunt convins că momentele de acum trei, patru ani pot să constituie un punct important pentru a reclădi acea echipă care a caracterizat PSD în Timiș la ultimele alegeri”.

Dobra, la rândul lui, a întors mulțumirile primite de la liderii naționali ai PSD. „Dăm un semnal de echipă, de forță, de unitate, indiferent de ce vremuri am avut. Mi-am depus candidatura la un nou mandat, pentru că, împreună cu colegii, am hotărât că e nevoie de continuitate la Consiliul Județean Timiș. Timp de trei ani și jumătate, mandatul meu a semnat o perioadă de provocări, proiecte, dar – pot să declar acum – mulțumitor din punctul meu de vedere. Am avut proiecte majore, proiecte pilot pe care în perioadă următoare o să vi le prezint. În semn de respect față de cetățenii Timișului, în zilele viitoare voi veni în fața lor cu un prezentarea realizărilor, dar și cu un program bine realizat pentru următorii patru ani, cu un plan de management”, a declarat președintele Consiliului Județean Timiș.

Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD, a spus că vizita sa la Timișoara este un prilej și de a aduna informații referitoare la deschiderea școlii. Aici, el acuză lipsa descentralizării promise de guvernul liberal, dar, în schimb, laudă reacțiile administrațiilor locale. „Dăm o notă bună pentru administrațiile locale și una mică pentru cele naționale”, a concluzionat acesta.

În plus, Dâncu a vorbit despre planurile social-democrațiilor de a înființa centre regionale pentru a putea coordona politicile partidului, unul dintre acestea urmând să fie și la Timișoara. În cadrul acestor entități ar urma să funcționeze și centre pentru studii social-democrate, motiv pentru care social-democrații caută o universitate cu care să colaboreze. „Dacă noi vorbim despre descentralizare, trebuie să o să și arătăm în politicile noastre. Nu putem vorbi despre o revoluție, că este altceva. Aș spune reformă, dar duce tot spre ideea de «revoluție». Să spunem așa: schimbarea, modernizarea partidului începe și de la Timișoara”, a încheiat președintele Consiliului Național al PSD.

La final, Ciolacu a fost întrebat și despre șansele PSD la alegerile locale, la nivelul județului Timiș. Acesta a răspuns: „Nu avem traseiști, nu avem primari condamnați. Din câte am înțeles, un contracandidat al lui Călin Dobra este un primar implicat în retrocedări. Timișenii vor avea de ales: un om cu experiență administrativă, pe care a dovedit-o, sau un samsar de terenuri”.

Despre felul în care s-a realizat, până acum, campania electorală, președintele PSD a spus: „Atât românii, cât și administrațiile locale nu au avut o problemă cu promovarea pentru alegeri, ci cu deschiderea școlii, să nu răspândească virusul mai mult. Avem o campanie electorală adaptată acestei epidemii. (…) Haideți să ne amintim că ieri a fost un record de cazuri. A fost ieșirea președintelui, a spus că nu e nicio problemă. Atunci nu e nicio problemă! Cum nu a fost nici cu deschiderea școlilor, nici cu economia… Dacă continuăm să credem aceste minciuni, în favoarea guvernului său, ar trebui să îmbrace haina de președinte și să cheme toate partidele la discuții serioase despre problemele adevărate ale românilor”.

