Liderii USR Timiș au votat la Colegiul Tehnologic de Vest Timișoara

Trebuie urmată calea reformei și combătut populismul, spun conducătorii USR Timiș, care au votat împreună la una dintre secțiile de vot de la Colegiul Tehnologic de Vest. Ei s-au prezentat, fără Dominic Fritz, președintele filialei Timiș, la secția de votare constituită la școala unde viceprimarul Ruben Lațcău a descoperit numeroasele probleme, la Colegiul Tehnologic de Vest.

”Ne bucurăm că avem o vreme foarte frumoasă astăzi, numai bine pentru mersul la vot. De asemenea, suntem foarte bucuroși că vedem o prezență record în diaspora, o prezență foarte mare și sperăm că aceasta să fie la fel și în România. Din primii indici pe care îi avem, pare că vom avea o prezență foarte bună și în România, lucru care ne bucură. Astăzi, România are de ales între trei căi, între calea stagnării, în care să nu se schimbe nimic, între calea izolării și ducerea României în sfera de influență a Rusiei și calea reformei. în inima și în spiritul european. Noi am calculat foarte bine și am ales calea reformei în spiritul european și sperăm că și românii să facă la fel”, a declarat Șendroiu.

Alături de el s-a aflat și Sorin Șipoș, senator de Timiș.

”Mă bucur că ne aflăm astăzi aici. Am votat cu îngrijorare. Suntem într-o situație foarte complicată internațional. Suntem în o situație internă la fel de complexă și complicată. Cheltuielile statului au scăpat de sub control. Și pentru asta avem nevoie de un stat eficient, de un stat capabil să gestioneze toate resursele proprii, un stat echitabil și de asta votul nostru se duce astăzi spre candidatul pro-european, spre candidatul onest, care poate să facă toate aceste lucruri și să reformeze statul”, conform lui Șipoș.

Ruben Lațcău spune că a votat gândindu-se la situația economică dificilă din România și cu gândul la populismul ajuns la cote ridicate în țară.

”Și eu am votat astăzi cu îngrijorare, știind că situația economică a României este una critică, că avem un populism scapăt de sub control, că avem o furtună perfectă atât în jurul nostru geopolitic, vorbind cât și fiscal, cât și din cauza instabilității de la București. Timișoara are nevoie de dezvoltare, Timișul are nevoia de dezvoltare, Banatul de asemenea. Avem nevoie din un guvern care să ne mențină în Europa, și din un președinte care să vadă viitorul, din un preşedinte care s-a asigurat că în momente cheie România își păstrează traiectoria și traiectul său pro-european, că rămânem o țară pro atlantistă și că rămânem ancorați în aceste valori pe care generații de români s-au luptat să le implementeze. Au trecut aproape două secole de când România s-a chinuit prima dată să intre sub cupola statelor vestice și ar fi păcat că după atâta strădane și după atâta generație sacrificată pentru care această europeană să dăm cu piciorul viitorului copiilor noștri și suntem convinși că România va lua decizia corectă, dar indiferent de cum vor evolua lucrurile astăzi și în săptămânile viitoare, noi rămânem aici, Timișoara rămâne aici, USR va rămânea să lupte în continuare și înțelegem că lupta pentru schimbarea acestei țări nu este un sprint, este un maraton, este o luptă de cursă lungă și că avem nevoie să fim rezilienți și să continuăm pe termen lung pentru că oamenii care își manifestă votul, indiferent cum și-l manifestă ei, sunt îndreptățiți la opțiunea lor ca și atunci când acea opțiune vine din furie și este clar că noi, clasa politică și noi, societatea, trebuie să facem mai mult pentru această țară.”, a declarat Ruben Lațcău, care a votat alături de soția sa.

El a vorbit și despre decizia partidului de a susține un candidat din afara partidului.

”Atât noi ca lideri USR, cât și votanții USR în cea mai mare pondere, înțelegem că această campanie și înțelegeam că, de fapt, obiectivul nostru ca partid nu este unul personal sau de grup. Eu nu mă lupt pentru mine, pentru domnul senator sau domnul deputat sau colegii din spatele meu. Mă lupt într-un niște idei pe care timișorenii le-au votat și pe care ne trebuie să le implementăm. De asemenea, la nivel național, noi nu ne luptăm pentru partidul nostru, pentru membrii, pentru funcții. Ne luptăm printr-o această pătură din România educată care își dorește un traiect european, care judecă cu capul publicul nostru. Votanții noștri și membrii noștri sunt oameni care pun pe primul loc țara și nu partidul. Direcția României și nu persoanele. Noi nu putem să ajungem într-un punct în care, din cauza unor logici interne, din cauza unei prietenii, amiciții sau mize de partid, să sacrificăm sau să punem sub risc viitorul României. Deci cred că atât membrii USR, cât și simpatizanții, cât şi votanții noștri înțeleg în proporție covârșitoare că decizia pe care noi a luat-o în zilele acestea sau lunile acestea a fost o decizie rațională, a fost decizie înțeleaptă și a fost decizie obligatorie. Aceea de a pune interesele României deasupra intereselor de partid. Chiar și atunci când e vorba de a schimba susținea de la președintele partidului la un alt candidat, pe care susținem cu toate forțele.”, a încheiat Lațcău.

