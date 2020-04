Liderul celei mai temute grupări interlope din Timișoara, trimis de Tribunalul Timiș în arest la domiciliu

Arestat preventiv in luna octombrie 2019, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc si alte infractiuni grave, Lucian Boncu, liderul unei puternice grupari interlope din Timisoara, a fost eliberat din Centrul de retinere si arestare preventiva din cadrul IPJ Timis.

Tribunalul Timis a decis, in urma cu cateva zile, sa-i inlocuiasca masura arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu, urmand ca legalitatea si temeinicia acestei hotarari sa fie verificata, din nou, inainte de expirarea termenului de 30 de zile prevazut de lege, respectiv data de 25.04.2020.

Desi aceasta decizie pronuntata in camera de consiliu putea fi atacata in termen de 48 de ore de la comunicare, deocamdata procurorii DIICOT nu si-au exercitat acest drept procesul, in conditiile in care pe rolul Curtii de Apel Timisoara nu apare nicio contestatie la hotararea din 27 martie a Tribunalului Timis.

Potrivit dispozitiilor din incheierea Tribunalului Timis, pe durata arestului la domiciliu, Lucian Boncu are obligatia de a nu parasi imobilul / resedinta din Giroc, de a se prezenta in fata procurorilor sau a instantei ori de cate ori este chemat, sa nu comunice, direct sau indirect, cu 12 tovarasi, coinculpati in cele doua dosare aflate pe rolul DIICOT Timisoara, respectiv Marius Olteanu, Cionca Alin Ionut, Banciu Remus, Milosev Deian Liviu, Bona Stelian, Paul Stefan, Novac Radu Alin, Gavrila Nicolae, Sahlean Niculai, Catovic Ramiz, Anicic Slavko si Stefan Dan.

Nu apare nicio interdictie vizavi de tovarasul sau de baza, Alin Huc, iar acest detaliu alimenteaza zvonul ca Huc ar fi facut o intelegere cu procurorii, iar cazul sau a fost disjuns si va fi judecat mai repede.

Masura arestului la domiciliu a fost dispusa si fata de inculpatul Paul Stefan. De asemenea, Tribunalul Timis a mentinut masura arestului la domiciliu pentru Marius Olteanu, Cionca Alin Ionut, Banciu Remus, Milosev Deian Liviu si Bona Stelian.

Instanta ii atrage atentia lui Lucian Boncu ca “in caz de incalcare cu rea-credinta a masurii sau a obligatiilor care ii revin, masura arestului la domiciliu poate fi inlocuita cu masura arestarii preventive”.

Conform procurorilor DIICOT, interlopii din gruparea Boncu sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc, punerea la dispozitie, cu orice titlu, a unei locuinte pentru consumul ilicit de droguri.

In fapt s-a retinut ca, suspectul B.L.A a constituit pe raza municipiului Timisoara un grup infractional organizat, care in mod coordonat, prin savarsirea de fapte cu violenta, a actionat pentru protejarea intereselor patrimoniale si nepatrimoniale ale membrilor, precum si a intereselor diferitor persoane din anturajul acestora, care solicitau interventia membrilor gruparii pentru rezolvarea pe cale ilicita a unor diferende de natura patrimoniala, pentru recuperari de bunuri si valori, pentru reatragerea unor plangeri penale etc.

Sursa: impactpress.ro

