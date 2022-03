Liderul PNL Timiș cere verificări ale DNA pentru nerespectarea legii din partea lui Dominic Fritz: arată desconsiderare față de lege

La o zi după ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că municipalitatea nu va cumpăra certificate verzi pentru activitatea Colterm, liderul PNL Timiș Alin Nica a a lansat un atac extrem de dur la adresa edilului-șef al capitalei Banatului. A cerut chiar realizarea de verificări din partea DNA, pentru că prin asemenea atitudini Fritz desconsideră legea.

”Sunt foarte mirat de ultima declarație a primarului Fritz care spune, cu subiect și predicat, că nu are de gând să cumpere certificate verzi pentru Colterm. Sincer nu credeam că un om învestit cu încredere de cetățeni poate să spună așa ceva, să arate atâta desconsiderare față de lege, pentru că nu e un moft, ci o prevedere legală foarte clară. Eu sunt siderat când aud astfel de declarații. Ce exemplu dă cu astfel de declarații, un astfel de primar cetățenilor, care ar putea să nu mai plătească impozite. Dacă primarul alege să nu respecte lege, de ce sa o respecte ei. Câtă încredere poate să insufle furnizorilor Colterm să mai încheie contracte cu Colterm, știind că primarul nu respectă legea. De ce ar respecta Colterm prevederile contractului și să își țină angajamentele față de furnizori! Este total deplasată această luare de poziție din partea primarului. Acum înțeleg de ce ne-am ales cu amenda record de anul trecut și ne pregătim să luăm o nouă amendă dacă aceste certificate nu vor fi luate, îngropând această societate de termoficare și condamnând populația Timișoarei la încă o iarnă în frig, la încă o iarnă în care școlile, grădinițele, spitalele din Timișoara să rămână în frig și să fie închise din această cauză” a spus, miercuri, Alin Nica.

Primăria nu se poate prevala de faptul că nu ea trebuie să cumpere certificatele verzi, ci Colterm, pentru că este acționar unic și ar trebui să asigure banii care ajută la funcționarea acestui serviciu public de termoficare.

Primăria este acționarul unic la Colterm și are pricipala responsabilitate ca prin subvenții să asigure funcționarea acestui serviciu public pentru oameni. Să aloce prin buget bani, așa cum s-a întâmplat cu toate administrațiile liberale, să aloce bani pentru susținerea Colterm, să achiziționeze aceste certificate verzi. Am solicitat primarului și primăriei să vină cu o soluție pe termen lung, de scoatere din siuația actuală de criză în care se găsește Colterm. Nici până acum nu am văzut acest răspuns”, a mai menționat șeful PNL Timiș.

Nica spune că a gândit chiar și soluții pentru activiatea societății de termoficare, a vorbit despre un acord cu o companie energetică, deocamdată secretă, care ar face o centrală electrică geotermală lângă Timișoara, care ar putea furniza Colterm apa fierbinte extrasă și folosită la proesul de producție.

”Nu este datoria mea să caut soluții la Colterm, dar dacă mă întrebați ce soluții aș găsi eu, vă spun că lucrez și deja am lucrat la nivelul consiliului județean pentru a găsi o soluție pe termen lung la problema încălzirii timișorenilor. Acum câteva săptămâni am semnat un memorandum de înțelegere cu cea mai mare companie din domeniul energetic de la nivel național, pentru construirea celei mai mari centrale geotermale, centrale electrice, una dintre cele mai mari din această parte a Europei, aici într-o comună periurbană a Timișoarei. Din motive de confidențialitate, de politică comercială, societatea nu dorește să facă publice detaliile acestei investiții în momentul de față. Vreau să vă spun că noi discutăm cu cei de la Colterm pentru că produsul rezidual al acestei centrale electrică apa geotermală, este căldura, va putea suplini o parte importantă din efortul pe care îl face pentru a încălzi instituțiile publice și cetățenii. Am făcut lobby la guvern să se aloce cea mai mare sumă care a fost oferită unei societăți de termoficare”, spune Nica.

El vorbește despre încălcarea cu bună știință a legii, prin refuzul achiziționării de certificate verzi, cerând intervenția DNA.

”Solicit, dacă acest lucru se va confirma, instituțiilor abilitate, DNA, că văd că domnul Lațcău este deja familiarizat cu DNA, să se sesizeze și să ia măsuri corespunzătoare, pentru că mi se pare că este instigare la abuz în serviciu și acest lucru este foarte grav”, a încheiat liderul PNL Timiș.

