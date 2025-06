Liga AC și UPT invită timișorenii în lumea roboților

Universitatea Politehnica Timișoara și Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare) invită toți timișorenii la un adevărat festival al tehnologiei. Un mix de inovație, competiție și distracție, gândit să aducă împreună copii, studenți, liceeni, profesori și companii de top. Pasionații de robotică de toate vârstele sunt așteptați miercuri, 4 iunie 2025, începând cu ora 16:00, în noul Parc Franz Joseph, vis-a-vis de Corpul Electro, la unul dintre cele mai inovatoare evenimente ale verii. Participarea este liberă și gratuită.

Conceput ca o celebrare a excelenței în robotică, tehnologie și educație, acest eveniment își propune să aducă în prim-plan creativitatea, competența și spiritul de echipă al noii generații de inovatori. Universitatea Politehnica Timișoara, o instituție cu tradiție și prestigiu în formarea de specialiști în domeniul tehnic, își reafirmă prin această inițiativă angajamentul față de dezvoltarea unui ecosistem educațional și tehnologic vibrant.

Peste 30 de standuri, ale facultăților UPT, ale unor licee cu profil tehnic, echipe de robotică de liceu consacrate în competiții naționale, asociații studențești din întreg orașul, companii de top cu relevanță regională și națională din domeniul tehnologiei, roboticii și IT-ului, Banat IT, USV „Regele Mihai I” vor oferi vizitatorilor o serie de activități și ateliere interactive, demonstrații tehnice captivante, interacțiuni directe cu profesioniști din industrie, zone dedicate inovației și momente de inspirație pentru toți cei prezenți.

Vizitatorii vor fi întâmpinați de Cosmo, un robot umanoid care poate dialoga și oferi informații despre atracțiile evenimentului.

Punctul culminant va fi Bega Boat Race, mai mult decât o competiție spectaculoasă de bărci teleghidate, o demonstrație de forță intelectuală, un simbol al colaborării între educație, cercetare și industrie.

În afara cursei, copii vor putea conduce chiar ei bărcile cu telecomandă, sub supravegherea voluntarilor din Liga AC, vor putea asista la demonstrații cu machete ale unor nave de război funcționale, roboței de toate felurile, dar și la o serie de alte surprize pregătite de organizatori.

Universitatea Politehnica Timișoara (www.upt.ro), cea mai veche instituție de învățământ superior din vestul țării, a fost înființată prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand la 11 noiembrie 1920. Universitate de cercetare avansată şi educaţie, UPT este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice şi cea a unor academicieni prestigioşi, cât și prin cei peste 140.000 de absolvenți care au dus renumele acesteia peste tot în lume. Având și o bază materială de invidiat, cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13.500 studenţi.

Dimensiunea internațională a Universității Politehnica Timișoara este evidențiată și prin faptul că este parte a consorțiului european de universități E³UDRES² – Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions, inițiativă sprijinită de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. E³UDRES² reunește universități europene de top pentru a colabora în dezvoltarea regiunilor inteligente și sustenabile prin educație inovatoare, cercetare aplicată și cooperare transdisciplinară. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial: https://www.eudres.eu/.

