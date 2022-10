Liga Națională de handbal programează la Timișoara partida dintre SCM Politehnica și Minaur Baia Mare

Etapa a IX-a a Ligii Naționale de handbal programează la Timișoara partida dintre SCM Politehnica și Minaur Baia Mare. Jocul se va disputa sâmbătă, 29 octombrie, la ora 18.00, la sala Constantin Jude.

Înaintea rundei, Minaur este pe locul al treilea, cu 18 puncte, în vreme ce formația noastră se găsește pe poziția a unsprezecea, cu 9 puncte.

Alb-violeții vin după primul succes extern, 33-30 la Oradea, în vreme ce maramureșenii au fost la un pas de a încurca deținătoarea titlului, Dinamo (31-32, acasă).

„Ne-am detașat la trei victorii de locurile retrogradabile grație succesului de la Oradea. Consider că presiunea psihică nu va mai fi așa de mare, căci e dificil să joci cu o astfel de presiune. Am revenit în repriza a doua, am avut un parțial de 11 goluri, am recuperat de la -5 și ne-am dus la +6. Din această perspectivă, sper să abordăm meciul cu Baia Mare mult mai relaxați psihic și să dăm tot ce avem mai bun”

Horvath Atilla, antrenor principal SCM Politehnica Timișoara

Cele două formații s-au înfruntat într-un joc amical la finalul lunii iulie, la Timișoara, când Minaur s-a impus cu 31-30, răsturnând rezultatul de la pauză, 16-13 pentru echipa noastră.

„Minaur este un adversar dificil, care se bate pentru locurile de Europa, dar băieții noștri sunt în creștere și sper să acumulăm cât mai multe puncte până în decembrie, puncte care să ne dea o liniște pentru returul de campionat”, spune Horvath Atilla, antrenor principal al SCM Politehnica Timișoara.

Jucătorii s-au încărcat cu energie miercuri, la meciul de rugby dintre SCM Timișoara și Dinamo. Handbaliștii i-au susținut din tribune pe colegii lor, care au obținut calificarea în finala Cupei României.

„Am fost impresionați cu toții de intensitatea jocului și a contactelor, de dăruire, de atmosferă. Ne bucurăm pentru colegii noștri și vrem să-i felicităm pentru rezultat și calificarea în finală. Sperăm ca în decembrie să-și apere trofeul, să-l păstreze în vitrina clubului”, a subliniat Andrei Păiuș, jucător și coordonatorul Centrului de Juniori.

