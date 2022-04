Litigiului dintre medicul Cristina Păpușoiu și constructorul care i-a renovat casa fără a fi plătit continuă la ICCJ

Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide, la termenul din 7 aprilie, daca dosarul nr. 1802/30/2020, aflat pe rolul Curtii de Apel Timisoara, va fi solutionat de completul A1, format din judecatoarele Anca Cristina Buta si Petruta Micu, sau verdictul final va fi pronuntat de o alta instanta din tara, dupa ce una dintre parti a formulat o cerere de stramutare.

Este vorba despre procesul civil in care Papusoiu Cristina Gabriela, medic de familie in Lugoj, a fost obligata de catre Tribunalul Timis, in prima instanta, la plata a 208.840,50 de lei catre firma de constructii Goya Residence, care a executat lucrari de extindere, renovare si modernizare a imobilului din Lugoj, in care locuieste parata, iar, dupa receptia finala, proprietara casei a refuzat sa achite contravaloarea facturilor.

A invocat faptul ca lucrarile complexe, de zeci de mii de euro, le-a executat in regie proprie, cu firme locale carora nu le mai tine minte numele, iar materialele le-ar fi achizitionat de la diversi furnizori, platind cu sume cash, fara a primi facturi.

O motivatie stravezie, in conditiile in care constructorul a depus la dosar zeci de documente, acte semnate olograf de Papusoiu Cristina Gabriela, care confirma, indubitabil, ca aprovizionarea cu materiale de calitate, unele aduse din Ungaria, si lucrarile la imobil apartin firmei Goya Residence Timisoara.

„Ce pot sa fac mai mult, doamna presedinta!? Nu credem in corectitudinea acestui complet! Se contureaza, deja, solutia pe care o veti pronunta, pentru ca respingeti pe banda rulanta toate cererile noastre. Nu am vazut asa ceva in toata cariera mea de avocat! Sunteti vadit partinitoare, iar avocatul partii adverse va sugestioneaza, in permanenta, cum sa va conduceti sedinta.

Daca el a propus ca martorilor sa le adresam doar cate cinci intrebari, asa ati decis si dumneavoastra, in final. Din cauza banuielii legitime ca nu avem parte de o judecata dreapta, am solicitat Inaltei Curti stramutarea dosarului la o alta instanta din tara. Asta, dupa ce am recuzat completul de judecata si am depus o plangere la Inspectia Judiciara”, a protestat avocatul partii reclamante.

Iritarea sa a fost provocata de decizia presedintei completului de judecata, Petruta Micu, care a refuzat sa amane cauza, conform prevederilor art. 160 din Codul de procedura civila, in conditiile in care, la dosar a fost depusa o cerere de interventie accesorie voluntara formulată de Goia Diana, in interesul societatii intimate SC Goya Development SRL, iar procedura citarii nu a fost indeplinita la termen.

„Nu vad niciun motiv sa nu audiem! Sa vina primul martor!”, a decis judecatoarea, in ciuda argumentelor expuse de avocatul partii care a initiat procesul. De partea cealalta, avocatul doctoritei Papusoiu Cristina Gabriela, fostul judecator Arcadie Anastasescu, a contestat modul in care intelege sa-si construiasca apararea partea adversa.

„Este de noaptea mintii, doamna presedinta! Se folosesc de tot felul de tertipuri pentru a se amana solutionarea cauzei. Cred ca vom face o sesizare penala, dupa toate aceste tentative de intimidare a completului de judecata”, a amenintat Arcadie Anastasescu.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii