Localurile și magazinele din centrul istoric au aprovizionarea blocată din cauza Primăriei Timișoara

În jur de 25 de patroni de restaurante și baruri, magazine și farmacii din Zona Cetate și Piața Victoriei se revoltă din cauză că nu mai pot face aprovizionarea cu cele necesare, după ce Poliția Locală a început să dea amenzi mașinilor de transport pentru materiile folosite în bucătărie și pentru băuturi. Începând din acest an, Primăria Timișoara le-a pregătit tot felul de “surprize” neplăcute, de la măriri de taxe și impozite, până la interzicerea accesului mașinilor de aprovizionare la locațiile comerciale și de alimentație din piețele Unirii, Libertății, Victoriei și de pe strada Alba Iulia.

Pentru a realiza aprovizionarea cu marfă, alimente, apă, băuturi răcoritoare sau alcoolice și chiar cu medicamente, după logica celor din Comisia de Circulație a administrației Fritz, comercianții și patronii de localuri ar trebuie să folosească cărucioare și să aducă marfa de la 100 – 200 de metri distanță, unde mai au voie să parcheze autoutilitarele. Același lucru li se întâmplă și firmelor de distribuție mari, care aduc băuturi, apă și consumabile. Decizia, dincolo de faptul că mai pune o nouă piedică activității celor din HORECA și comercianților din zona istorică, este încă un abuz, după mărirea nelegală a taxelor și impozitelor locale pentru spații comerciale și industriale și pe lângă amenzile și controalele repetate ale Poliției Locale.

Au devenit tot mai dese acțiunile Poliției Locale Timișoara împotriva antreprenorilor, fie că e vorba de localuri din piețe istorice centrale sau de simpli vânzători din piețele agroalimentare.

Oana Răzvan, administratorul restaurantului cu specific libanez Zaytoun, din Piața Unirii, a postat pe Facebook ceea ce a pățit ea din cauza noii măsuri aberante impusă de administrația USR prin acest aviz de circulație. Trebuie spus că în cazul ei este vorba deja de a doua amendă și că tot pe 17 martie a fost amendată și farmacia Catena din Piața Unirii, pe același motiv.

“Primăria Timișoara blochează activitatea restaurantelor, magazinelor și farmaciilor din Piața Unirii!

Două amenzi consecutive, primite pe 24 februarie și 17 martie a.c., de către șoferul nostru,care conduce autoutilitara cu care aprovizionăm restaurantul nostru”Zaytoun”,aflat in Piata Unirii,pentru că a îndrăznit să aducă materiile prime necesare restaurantului.

Până anul acesta, cele 20 de restaurante, baruri și farmacia din Piața Unirii puteau primi mașinile de aprovizionare lângă intrarea pentru marfă până la ora 10. La inceputul lui 2025, am cerut la Primăria Timișoara emiterea noului acord de acces,in Piata Unirii,pentru mașina de aprovizionare.

Surpriza de anul acesta! Primăria a răspuns în scris că “este permis accesul auto în Zona Cetate, devenită pietonală… în vederea aprovizionării cu marfă. Prezentul aviz nu permite accesul autovehiculelor în Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Libertății și pe strada Alba Iulia”. Asta, deși până acum, vehiculele mici și mijlocii de aprovizionare aveau voie până la locații.

Cu alte cuvinte, oamenii pe care îi plătim pentru aprovizionare, inclusiv de la mărcile consacrate de apă, băuturi alcoolice sau răcoritoare și medicamente – în cazul farmaciilor, trebuie să care zeci de kilograme de marfă, sute de metri, pentru a ajunge la locațiile noastre. Cum? Cu cărucioare. Cine? Angajăm hamali. Totul: medicamente, apă, carne, alimente, băuturi, consumabile. Grele, ușoare, multe, puține…pe cine interesează. Cumva ca în secolul 19, deși suntem în anul 2025!

Am fost întrebată ce fac ceilalți angajați și de ce nu fac ei noul traseu prelungit de primărie. Bucătarii și personalul bucătăriei nu au voie să părăsească spațiile destinate gătitului, conform normelor igienico-sanitare și legale. Ospătarii trebuie să stea în local și pe terasă,nu intra in atributiunile de serviciu sa care marfa pt restaurant.Astfel nu are cine să facă aceste drumuri. Ne-am permis să aprovizionăm așa cum o faceam,de ani de zile,și am fost amendați.

Asta în contextul în care conducerea primăriei se laudă că sprijină HORECA, mai ales în zona istorică Unirii-Libertății-Victoriei, deși taxele și impozitele au crescut, controalele cu sau fără temei ale poliției locale s-au înmulțit, la fel ca și amenzile. Doar că pe lângă noi sunt amendați și ceilalți antreprenori, cum sunt farmaciile și magazinele, dar și mașinile firmelor de aprovizionare cu apă și băuturi alcoolice sau răcoritoare.

Sigur, ne vom apăra, vom cere anularea amenzilor și repunerea în drepturi, în instanță. Avem avocați, dar asta înseamnă și mai mulți bani în plus pe lângă birurile pe care le plătim primăriei”, a Oana Răzvan, administratoarea localului din Unirii, pe Facebook.

