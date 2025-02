Locuitorii din zona Traian contestă planul de regenerare urbană propus de primarul Fritz

Zeci de proprietari de imobile din zona Traian sunt împotriva planului aiuristic al primarului Dominic Fritz, pompos intitulat “Regenerare Urbană zona Piața Traian”, prin care vrea să transforme Piața Traian într-o zonă similiară cu centrul orașului dar și revitalizarea întregii zone.

Zona Traian este plină de sute de imobile foarte vechi, în stare avansată de degradare, iar majoritatea proprietarilor și chiriașilor legali sau ilegali din zonăsunt persoane sărace, cu venituri mici sau trăiesc din ajutoare sociale. Mai mult, de ani de zile aici se adună grupuri care se ocupă cu cerșetoria, furturi și alte activități ilegale, dovadă fiind și numeroasele descinderi ale poliției locale la diverse adresa din perimetrul Fabric/Traian.

Într-o primă etapă a fost renovat, dar numai parțial, Palatul Ștefania și au fost curățate câteva locuri care reau folosite pe post de rampe ilegale de gunoi.

Un al doilea pas a fost o inginerie social, prin care s-a creat o mică comunitate de tineri care au cumpărat sau au închiriat spații pentru diverse activități comerciale, cafenele, alimentație și alte activități. Această încercare de civilizare a zonei este proiectul-pilot CetateanDeTraian.com, finanțat de Centrul de Proiecte Timișoara prin programul Impuls în Comunitate. Mai exact, finanțat de administrația USR a Timișoarei. De altfel, mulți dintre proaspeții antreprenori “cetățeni de Traian” sunt membri USR sau apropiați ai primarului și ai activului de partid.

Majoritatea proprietarilor de imobile și terenuri din cartier se opun planului de “Regenerare Urbană zona Piața Traian”, plan cu care Dominic Fritz se lăuda încă din campania electorală din 2020. După cinci ani de propaganda, zona rămâne una insalubră și neîngrijită, cu populație amestecată etnic și socio-profesional, o rată crescută a infracționalității. Mai grav este că aici există multe neclarități privind înscrierile în Cartea Funciară și regimul de proprietate al unor imobile și curți.

Pe 16 decembrie 2024, primarul Dominic Fritz a anunțat triumfalist că a semnat un contract de finanțare de 14 milioane de euro din fonduri europene pentru regenerarea întregii zone în jurul Pieței Traian. Tot atunci el avansa ideea că întregul proiect va costa nu mai puțin de 34 de milioane de euro pentru a ajunge la forma visată de el și de echipa minune de arhitecți, prieteni ai primăriei.

Pe 7 februarie 2025, primarul și-a anunțat intenția de a mai îndatora Timișoara cu încă 30 de milioane de euro, printr-un împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Împrumutul de la BERD va acoperi cheltuieli pentru două investiții deja parțial finanțate, pentru care Primăria Timișoara a câștigat și finanțare europeană: Regenerare Urbană zona Piața Traian (credit – 10 mil. euro; finanțare – 13 mil. euro) și Retehnologizarea Rețelei de Termoficare Etapa III (credit – 20 mil. euro; finanțare – 50 mil. euro).

Față de socoteala inițială, pentru zona Traian, ar mai fi nevoie de încă 11 milioane de euro, bani pe care administrația USR nu îi are și nici nu mai poate deschide alte linii de credit.

Proprietarii din Traian se împotrivesc proiectului, în forma în care și-o dorește primarul, ei invocând că nu ține cont de nevoile reale dar și de realitățile din teren, printre care neconcordanțele privind grănițuirea proprietăților, înscrierea la OCPI, neclarități privind proprietarii, mai ales în cazul caselor cu locuințe colective.

Oamenii au trimis o scrisoare către Primăria Timișoara și către Consiliul Local pe 21 ianuarie 2025, însă nu au primit niciun răspuns și nu au fost băgați în seamă. Au decis că trebuie să facă publice detalii despre problemele grave din zona defavorizată, care sunt ignorate de municipalitate.

“Vă atrag atenția că nu am trimis acest mail personal ci consiliului local. Totodată am cerut explicit număr de înregistrare. Au trecut 20 de zile și nu am văzut așa ceva…

Totodată, având în vedere că primăria vrea să ia un credit pentru acest proiect, vă puteți gândi ce riscuri implică asta. A lua bani cu împrumut, pentru un proiect făcut fără studiu, demonstrat prost, având opoziția cvasi-unanimă a locuitorilor (proprietari), într-o zonă cu CF cu probleme și nu în ultimul rând atacat în instanță.

Admițând că proiectul primește finanțare, nu va trece de instanțe și știm si ce “rapide” sunt (instanțele – n.r.). Și ca ultim argument dacă în 20 de zile nu se poate un număr de înregistrare, ce să vorbim de infrastructura cu bolarzi și altceva”, a transmis Cătălin Gheorghiu, unul dintre proprietarii din Traian și care și-a asumat rolul de a menține dialogul dintre administrație și locuitorii din Traian, într-un email trimis redacțiilor de presă, dar și primarului, viceprimarilor și tuturor consilierilor locali din CL Timișoara, pe adresele de email oficiale.

Textul integral al petiției prin care se trag semnale de alarmă vizavi de situația complexă din Traian, trimis pe data de 21 ianuarie 2025 este redat mai jos.

“Vad ca sint obligat sa ma adresez din nou consiliului local

La data 17 Octombrie 2023 de am prezentat opozitia nostra fata de proiectul de reabiltare a zonei Traian, partea care ne priveste direct P-ta Romanilor, impreune cu o lista de semnaturi. A trezit interesul numai d-lui Tabara dar nu nici asta nu a durat.

Intre timp avocata noastra a cerut primariei cum arata planul Dali totusi aprobat, pe repede inainte si in pofida oricarei opozitii, nu poti ataca in instanta ceva ce nu ai vazut nu. Ni s-a raspuns ca nu putem sa il vedem si ca a fost o consultare publica pe marginea proiectului (Adriana Deaconu, Roxana Ileana Cancela) …. Dupa explicatii cum arata legea, pina la urma am primit ceva.

Si atunci am constatat ca la mail anterior, adresat consiliu local, nu am primit numar de inregistrare, as da vina pe debandada perpetua din primarie cit si pe digitalizarea precara.

In privinta consultarilor, parte de ele au fost inregistrate, dar pot sa spun, ca locuitorii s-au opus categoric proiectului, in forma prezentata, nerezolvind niciuna din problemele exietente si introducind probleme noi. Pentru simplificare sa vorbim numai de P-ta Romanilor. Desi, se pare ca peste tot este o opozite cvasi-unanima.

Din ce s-a vehiculat:

Mai multa verdeata, primaria si proiectantii nu au prezentat date desi s-au cerut. Facind proiectii ale indexului de vegetatie NDVI, imbunatatiri radicale s-ar obtine doar daca ar deveni padure, avem un parc si tei seculari, ce sa faci mai verde?

Reducere trafic auto si zone pietonale , ca de obicei primaria si proiectatii nu au prezentat cifre. Pe de alta parte piata este predominat in proprietate privata, sint firme inclusiv Colterm care are nevoie ocazional de un camion greu sau o macara. Toate firmele au nevoie de access auto si parcare relativ facila. Atrag atentia ca toti sint proprietari si le se restring acesul la proprietate, curti cu access auto de exemplu. Sa nu spune de problema de accesibilitate pentru handicapatii locomotorii, la biserica, la locuintele lor. As putea da exemplu sotiei mele care primaria pe care aceeasi acte ca ale dl primar nu ii recunoaste (domiciliul) scutirea de impozit avind si apartamentul in proprietate, da normal ne vedem in instanta.

Problemele din punctul de vedere a locuitorilor: Sint intretinerea locurilor de parcare, angajatii timpark cind li se ofera maturi sau lopeti sa curete locurile de parcare fug, doar vor banii. Pe de alta parted daca ceva se intimpla in P-ta Traian parcheaza la noi. Sa nu uitam ca si biserica are nevoie de locuri de parcare de la nunti la concerte pina la autobuze turistice. Directiia de circulatie prin Traian fara ruta ocolitoare de pe Nistrului, devenit din motive obscure si neintemeiate pe studii si sigur neavind interesul locuitorilor in vedere, sens unic pe toata distanta.

Problemele din punctul de vedere a locuitorilor:

Având in vedere ca, dupa multe problema am reusit sa obtinem proiectul (vezi imaginea), unii ar spune la cit e de prost (nume de cod Caracal) e mai bine sa fie secret.

Sa va expunem problemele asa cum le vedem noi.

Curtile cu access auto sint toate blocate: 2 curti pe pista de atletism (numarul 14 si 15) 1curte pe 3 august numarul 27 in noua statia de tramway

In locul celor aproximativ 140 de locuri de parcare existente ni se ofera 15 (cinsprezece) inclusiv 2 pentru handicapati. Dar macar o persona handicapata locomotor demonstrabil nu locuieste unde este parcarea aceasta, are in schimb pista de atletism sa alerge pina la taxi. Si de ce, parcari si trafic este pe partea la care primaria mai are proprietati si nu pe pe partea “privata”? De exemplu centrul de proiecte sa aiba pista de atletism, rastel de biciclete are, de ce i-ar trebui locuri de parcare? In schimb firmelor noastre ne trebuie loc de parcare si access auto mediu.

CF sint varza, nu e neaparat clar cine are in folosinta ce teren, si ce e domeniu public. Apocrif se stie ca sint probleme, si pina la urma noi, pentru cladirea noastra am inceput clarificarea, si sint probleme.

Statia de tramway adusa in piata Romanilor!!? Careva nu a fost vreodata in zona, sint macar 4 motive de ce NU : Statiile sint prea dese, statia de la parc este atunci doar 250 de metri. Tramway-le Bozankaya au peste 30 de metri asa ca idee. Macazele fiind manuale vatmanul trebuie sa mearga 50 de metri sa il schimbe sau cineva special sa fie angajat sa faca asta. Cladirile mai inalte umbresc, ceece in noua pozitie nu e cazul. Blocheaza o curte cu access auto.

: Pista de atletism pentru scoala (liceul W Shakespeare) ? De ce NU : Parcul Regina Maria/Poporului este la mai putin de 150 de metri, ce rost are sa blochezi o strada sa faci pista de atletism? Da, Latcau va poate explica, de ce in aceeasi parc, este o parcare privata. Ar fi poate mai inteligent si normal sa avem pista in parc, si parcare in strada? E liceu TEORETIC cu accent pe LIMBI STRAINE, NU DE SPORT , o pista de atletism ce frecventa de utilizare va avea? Si locuitorilor daca le trebuia asa ceva, faceau, primaria prin zona nimic nu a facut de la termoficare la curatenie strazi. Nici acuma la ninsori strada nu este curata, Timpark demonstrabil inutil. Ziceti ca strada e domeniul public, totusi persoane handicapate locomotor vor trebui sa traverseze pista de atletism din fata proprietatii lor, cine o va curata? Cine va raspunde pentru accidente, e zona rezidentiala nu stadion. Se blocheaza acesul auto la proprietati private, sint pesoane in virsta si handicapati locomotori. Cum pot chema un uber sau un taxi daca avem aberatia cu bolarzii?

: Piste de biciclete, pe strazi cu trafic redus, care au si trotuare generoase, de ce? Piata nu duce undeva, daca vrei sa mergi undeva o sa mergi pe 3 august, Romanilor este ca o “burta” (un U de 10 numere) la un bulevard Nu cred ca muncitorii de la Colterm vin pe biciclete, la poarta asta. Drumul are latimea de 6 metri trotuarele (2 de o parte si alta a carosbilului ) fiecare are 5 metri , asta doar arata ce din pix e referatul justificativ “ suprafete carosabile supradimensionate, delimitate si organizate deficitar, care conduc fie la viteze mari fie la parcarea nereglmentara ”. Cred ca aici ar trebui sa nu mai discutam, planul e demostrat facut de cineva care nu a vazut zone nici din Google Earth, deci sigur nu ne trebuie asa ceva.

, asta doar arata ce din pix e referatul justificativ “ ”. Cred ca aici ar trebui sa nu mai discutam, planul e demostrat facut de cineva care nu a vazut zone nici din Google Earth, deci sigur nu ne trebuie asa ceva. Exista un motiv pentru care nu se pun banci sub zidurile cladirlor inalte, ca de exemplu biserici. Incercati sa va ginditi daca ati vazut o biserica catolica (mai “ascutite” ca stil) cu bancute. Da, pericolul este clar.

Pe fosta strada Deva (Bonnaz) in Colterm se afla statia de tratare a apei, care foloseste acizi si baze (acid clorhidric si soda caustica). Chiar daca nu ar mai functiona, sa blochezi cu o pista de atletism drumul serviciilor de urgenta si sau decontaminare este o idee proasta din motive care nu cred ca trebuie sa le explic.

Utilitatile oferite, noi am vrea gaz si restul avem, ce e drept neintretinute. In plus exista un curent puternic de a renunta la termoficare. Dupa cum se vede planul nu adreseaza decit superficial aceste probleme.

Echipamente ca bolarzi si bariere, noi nu am vrea, vrem access public auto simplu. Si in plus primaria nu a demonstrat ca poate intretine astfel de infrastructura nici in zona nici aiurea (vezi primarie). Nici macar panourile ce afiseaza viteza de prin oras nu functioneaza corect, si sint macar cu un ordin de marime mai usor de intretinut.

Efectul asupra ecosistemului urban nu este nici macar pomenit, ce luat in considerare. Efectul asupra populatiei de ulii, lilieci si alte vietuitoare care populeaza zona este ignorat in totalitate. Din trecutul nu neaparat imediat, un dezechilibru in aceasta ecologie a dus la o infestare masiva cu sobolani, care nu putut fi rezolvata cu otrava…

Tin sa intelegeti ca noi traim acolo, acolo sint casele, vietile nostre, nu sintem terenul de joaca al arhitectilor si intereselor imobiliare, si fiind proprietari ne vom apara in instanta drepturile, de exemplu dreptul de access la proprietate. Valoarea proprietatilor depinde si de acesti factori, piste de atletism sigur nu cresc valoarea, si cheltuielile de operare ale firmelor cresc daca se complica logistica mai ales in mod artificial si inutil.

Cum ar ajuta un program de reabilitare:

Sa rezolve problema de circulatie, nu prin blocare de strazi ci prin rute ocolitoare de descarcare, de exemplu splaiul Nistrului.

Statiile de tramway sa fie fie separate (esti in statia x ajungi y nu sa te uiti la numar), in Traian si macaze automate din nou. In plus access sitem de statii elimina opririle necomandate si fac mai flui traficul.

Sa dispara stilpii hidosi verzi care mascheaza cladirile, daca inainte reteua de tramway putea asa, poate si acuma. O scuza vehiculata era ca vorbim proprietate privata, serios? Ca nu iti pasa de proximitatea ei cind ii dai cu piste de atletism si blocari strazi da sa pui la loc o ancora pe o fatada, in cirlig existent, e problema.

Sa inlocuiasca utilitatile , Aquatim e foarte aproape de probleme, nu e normal la cit se plateste si pe o retea noua interna de apa sa nu ai apa la etajul 2. Vad ca fiecare generatie trebuie sa faca treaba primariei, cea precedenta a adus termoficarea, noi trebuie sa o scoateam si tragem gaz.

Sa isi renoveze cladirile la care este proprietara, nu apar in statistici, pentru simplul motiv ca nu li se fac fise. De exemplu “specialisti” primariei desi la cladirea in care stau (+ centru de proiecte , “Carul cu bere”, stefania e o denumire care a purtat-o cel mai scurt timp si nu e folosita in oras), ii cade fatada in strada, si acoperisul e pe duca, NU AU REUSIT SA II FACA FISA. Da, la cladirea in care isi au sediul, vorbim de Timisoara sau Caracal?

Primaria sa fie un partener real in programul de renovare. Esecul programul actual este de notorietate, cit era 1 sau 2 dosare aprobate? Din cite cladiri? Chiar si 10 daca ar fi tot esec s-ar numi. In cazul nostru ar fi ajutat numai sa clarificam CF, dar tot e greu, cind nu poti sau nu vrei.

Inspectia in constructii sa fie reala, stilul de constructii asociat cu clanuri a inceput in zona, demonstrabil sub ochii politiei locale. Si ati mai auzit de Caragiale nr.1…. Au fost interpelari…

Cine sint? Presedintele unei asociatii de proprietari, locuiesc in zona de 5 decenii, avem 3+ sedii de firma in cladire cu activitati productive. Daca numele pare cunoscut, parintii mei au marcat viata culturala din oras, recunoasteri internationale sint dar mai nimic local…

Cu numarul de semnaturi, care cu fiecare campanie creste, si avind in vedere numarul de firme, noi proprietarii, ne opunem destul de clar programului de regenerare in forma actuala. Din motivul ca nu corespunde ceeace noi locuitorii (care sintem si proprietari) dorim si ne este necesar. Si ne vorm apara drepturile pe toate caile legale. Actiunile in instanta sint incepute si finantatorii potentiali au fost notificati ca proiectul are probleme in instanta cu numar de dosar si asa.

Am atasat si semnaturi, dar imi e lene sa mai scanez din noile semnaturi, daca 3 consultari publice care au fost cvasi unanime impotriva proiectului in forma actuala, data trecuta cind am interpelat consiliu local si nu am primit raspuns, si cum in instanta vorbim de fapte si nu semnaturi. Desi am ajuns in instanta noi avem deschiderea in a lucra cu primaria sa facem acest proiect util.

As aprecia :

Daca ati citi si ati lua nota de opozitie noastra, in plus sa rezolvati problemele REALE, nu imi place ca la orice problema cu primaria sa ajungem in instante.

Numar de inregistrare si daca puteti sa le comunicati angajatelor primariei Adriana Deaconu, Roxana Ileana Cancela ca exista opozitie, si e chiar consistenta”,

a transmis petițiomnarul Cătălin Gheorghiu, în numele a zeci de proprietari din Traian, în ianuarie 2025, pe adresele de email ale edililor și ale consilierilor locali.

A revenit cu un mesaj pe 10 februarie, pe care l-a făcut public. Gheorghiu atrage atenția asupra unui aspect foarte grav, pentru care aduce și dovezi, respectiv situația absolut neclară a cărților funciare și a regimului de proprietate al unor imobile și terenuri din zona Traian/ Fabric.

“Pentru cei care nu cred ca CF sint varza, de exemplu Latcau care public afirma ca nu e adevarat.

E o lectura suplimentara interesanta care arata, din nou, cit de deconectata e primaria de realitatile si nevoile din teren. Si mai pun si intrebarea de ce primaria nu le rezolva, de ce noi trebuie sa platim topografi si avocati ca sa vedem cum primaria ne ocupa terenul dat in folosinta?

Cladirea pe care o pastoresc, are nevoie de lucrari de reabilitare. Primul pas e proiect si acolo ni s-a atras atentia ca situatia din teren nu corespunde cu CF, primaria ocupa si are constructii ilegale pe terenul dat in folosinta cladirii. deci nu ne pot face proiect. Era ceva ce era o legenda orala, dar cum am vazut planul de situatie din CF mi-a parut foarte plauzibila.

Am semnalat acest fapt primariei, ca sintem blocati in face orice reabilitare agentiei de reabilitare si raspuns a fost sa demonstram, am trimis CF si liniste.

In schimb am gasit politia locala teleleu prin cladire (au plingere penala de violare de domiciliu s-au prezentat ca si curier) cu niste fituici cu amenintari.

Am semnalat si primarului (numar inregistrare SA-311), ca dorim rezolvarea situatiei, da intelegem ca e vorba de copii, si am inteles si pina acuma, dar cu un partener de rea credinta cum e primaria, noi platim impozite pentru acel teren, discomfortul audio este clar si l-am suportat, si cel mai important acesta problema ne impiedica sa facem un proiect de renovare, si primaria ne ajuta numai cu tentative de majorare a impozitulului. Nici un raspuns in caz ca va intrebati, demolarea constructiulor altora de pe domeniul public da bine in presa, nu si demolarea constructiilor primariei de pe terenul dat in folosinta privatilor, cind esti primar nu?

Pina la urma avocatii nostrii au solicitat un topograf care a confimat ca CF e clar, e terenul nostru. Vom continua in instanta, si sa ne gindim la citi ani platim impozit pe un teren care nu il avem in folosinta, cineva va trebui sa plateasca, inclusiv cheltuielile noastre. Asa e cind nu ai un partener ci o abordare paternalista si aroganta sustinuta de incompetenta.

Si din cite am auzit de ani asa e situatia peste tot in piata….

Da inteleg, digitalizarea e un handicap cind esti conectat la registrul de spatii verzi in loc de cadastru. Viata bate comunicatele sforaitoare ale presei “de partid”.”, a încheiat Cătălin Gheorghiu mesajul adresat presei și administrației timișorene, care se face că nu citește, nu vede și nu aude sau nu vrea să audă de problemele reale ale nevoiașilor din acest cartier istoric intrat în decadență.

