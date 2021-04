Lovitură pentru ”academicianul” Nicolae Robu, de la senatorii USR PLUS

Alianţa USR PLUS a transmis, miercuri, că senatorii formaţiunii susţin ”desfiinţarea pseudo-Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, una din fabricile de sinecuri de lux ale PSD” I au votat pentru raportul de respingere a propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (L565/2019). Legea ar fi permis finanţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România exclusiv din subvenţii de la bugetul de stat.

”Senatorii USR PLUS, vot pentru desfiinţarea pseudo-Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, una din fabricile de sinecuri de lux ale PSD! Senatorii USR PLUS au votat pentru raportul de respingere a propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (L565/2019). Legea ar fi permis finanţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România exclusiv din subvenţii de la bugetul de stat, eliminând complet finanţarea din venituri propria”, a transmis, miercuri, alianţa USR PLUS.

Senatorul Irineu Darău a precizat că ”această lege voia să transforme AOSR într-o entitate care nu ar fi dat socoteală nimănui, cu Statut adoptat exclusiv de către propria Adunare Generală, dar finanţată în totalitate de la bugetul de stat”.

”Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este irelevantă în clasamentele internaţionale, iar aproape întreg bugetul este consumat pentru plata indemnizaţiilor şi salariilor. Contribuţia AOSR la cercetarea ştiinţifică din România pur şi simplu nu există, dar printre membrii ei de bază se numără Ion Iliescu, Ecaterina Andronescu și Teodor Meleşcanu. Performanţa şi calitatea trebuie să preceadă finanţarea – şi nu invers!”, a declarant senatorul USR PLUS. Abonat la banii AOSR este și fostul primar al Timișoarei, pnl-istul Nicolae Robu.

Potrivit formaţiunii politice, ”respingerea proiectului de lege este parte din curăţenia legislativă pe care USR PLUS şi-a propus să o facă, acest proiect fiind parte dintr-o listă de proiecte vechi fără surse de finanţare şi declarate neconstituţionale”.

”Dincolo de aspectul de neconstituţionalitate, USR PLUS ar fi respins oricum această propunere, în logica angajamentului de a stopa risipa din banii publici. De altfel, USR PLUS a întreprins deja demersuri pentru ca AOSR să nu mai primească bani de la bugetul de stat nici în 2020 nici în 2021, precum şi o propunere legislativă pentru ca finanţarea Academiei să se realizeze exclusiv din venituri proprii, nu din subvenţii de la bugetul de stat”, a mai transmis formaţiunea

Alianţa transmite că, până la intervenţia USR PLUS de oprire a finanţării AOSR din bani publici, 85% din bugetului AOSR fusese destinat indemnizaţiilor membrilor (60%) şi salariilor personalului (25%).

În 2019, doar 238.000 lei din bugetul iniţial de 10,65 milioane lei au fost destinaţi activităţilor propriu-zise, iar în perioada 2017-2019 cheltuielile AOSR crescuseră cu 49%.

Membrii titulari primesc o indemnizaţie lunară brută de 2.000 de lei, membrii corespondenţi 1.400 de lei brut, iar cei de onoare, 1.000 de lei brut.

