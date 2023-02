Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, la Timișoara, în weekendul de deschidere a TM2023

Joi, 16 februarie, cu o zi înainte de lansarea oficială a programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu (PSD), a venit la Timișoara pentru a reprezenta instituția pe care o conduce. După mai multe vizite prin oraș, prima declarație a oferit-o, însă, la sediul filialei județene a partidului din care face parte, împreună cu Alfred Simonis. Aici, acesta a vorbit despre importanța proiectului atât la nivel local, cât și la nivel județean, spunând printre altele că speră ca evenimentul să rămână unul „transpartinic” din punct de vedere politic.

„Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii înseamnă, pe lângă un proiect cultural extrem de important, și un cadou, o bucurie pe care Timișoara, ca administrație, o oferă timișorenilor, ca public. Este un proiect de importanță majoră locală, dar este inevitabil și un proiect național și internațional. Eu sunt un ministru politic, sunt propus de Partidul Social-Democrat, este firesc să știm acest lucru, numai că de fiecare dată, în deciziile majore ce țin de cultură nu am avut și nu ne-am orientat decât doctrinar către stânga, în rest am fost același pentru toți jucătorii culturali. Din discuțiile mele cu Freddy (Simonis – n.r.), am decis să nu politizăm acest eveniment extrem de important. A începe să faci discuții partinice pe un eveniment cultural de o asemenea anvergură nu poate face decât să ne descalifice. Ministerul Culturii nu va lua scena autorităților locale, este un eveniment al Timișoarei și al județului Timiș. Noi nu facem decât să susținem financiar, consistent, acest eveniment. Este vorba despre 52 de milioane de lei pentru proiecte culturale și 114 milioane de lei pentru investiții”, a declarat, printre altele, ministrul.

În rest, Romașcanu a mai spus că acordarea premiului Melina Mercouri arată că „suntem în linie dreaptă” și că „am făcut proiectul să meargă”, cu referire la felul în care au colaborat primăria, consiliul județean și ministerul. Acesta a mai amintit și de comisia de la nivelul ministerului, cea condusă de Ioan Gârboni, care dă avize consultative pe proiectele finanțate din fondurile de la minister, dar și de anumite investiții la nivel local. „Ministerul Culturii este un facilitator care nu face decât să folosească, să dea, să servească mediul cultural cu bani. În rest, cultura merge foarte bine în spațiu independent”, a concluzionat acesta.

Simonis a ținut, la rândul său, să declare: „Fac un apel la decidenții politici locali să încerce păstreze acest cvasi-consens. Pare-se că este un fel de emulație în jurul ideii de Timișoara, Capitală Europeană a Culturii. Mi-aș dori ca toți factorii locali, indiferent că vorbim de colegi din PSD sau din afară, PNL sau USR, să fie ponderați, să încercăm să punem cu toții umărul la derularea acestui proiect. Dacă va fi ceva de criticat, să o facem la finalizarea acestui an, atunci când vom putea trage concluziile și vom vedea cine a performat și cine nu”.

Comentarii

comentarii