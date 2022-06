Lucrare plastică de 70 metri pătrați a artistului timișorean Cristian Sida, inaugurată într-o localitate din Franța

Lucrarea „Aubusson vu par Cristian Sida” realizata, intre anii 2021 – 2022, de catre artistul vizual timisorean Cristian Sida a fost inaugurata, saptamana aceasta, in localitatea Aubusson, Franta, cu ocazia sarbatorii muzicii (La Fête de la musique).

Potrivit artistului, lucrarea, care masoara 70 de metri patrati (7 x 10 metri), reprezinta „un colaj de referinte culturale si geografice subiective”, transpuse pe panza cu acril, spray, marker, vernis.

„Facultatea de Arte si Design din Timisoara are legaturi vechi si solide cu primariile din Mericourt si Aubusson, care au inceput printr-o serie de rezidente artistice si care, ulterior, au fost urmate de participarea studentilor de la sectia Tapiserie, in anul 2016, la o rezidenta de creatie, ocazie cu care studentele noastre au avut ocazia sa viziteze La Cité Internationale de la Tapisserie, centrul mondial al tapiseriei, localitatea din regiunea Limousin fiind inscrisa in Patrimoniul UNESCO”, arata Cristian Sida.

„Acest fapt a fost posibil cu sprijinul domnului Michel Moine, primar al Aubussonului, prieten vechi, si nu in ultimul rand al lui Richard Marcziniak, presedinte A.I.A.P. (Association Internationale des Arts Plastiques) Palier, fara de care aceste rezidente, de care facultatea noastra a beneficiat incepand cu anul 2013, nu ar fi fost posibile”, a mai declarat artistul.

Inaugurarea lucrarii murale a lui Cristian Sida se inscrie in seria evenimentelor culturale si a procesului de internationalizare al Universitatii de Vest din Timisoara. La UVT, cultura este Capitala! O idee buna, haideti sa vizitati si Capitala Tapiseriei Mondiale!

Cristian Sida este unul din cei mai in voga artisti vizuali romani contemporani, cu zeci de expozitii in tara si strainatate la activ. Pe langa numeroase expozitii in galerii franceze, in ultimii ani a finalizat o serie de picturi murale monumentale care coloreaza cladirile din Mericourt, in Regiunea Nord Pas de Calais, in cadrul unui proiect al muzeului Louvre / Lens. In 2012 a fost invitat de onoare al orasului francez Saint-Lô, pentru a realiza o lucrare monumentala de 12 metri pentru Primarie, in cadrul Festivalului International Taches-Taches.

Artistul este, de mai multi ani, pe jumatate rezident in Franta, unde participa la proiecte de anvergura. De asemenea, a sustinut, ca lector invitat, mai multe conferinte de arta la Universit é Paris 8 si la École Supérieure d’Art de Lorraine (Metz).

