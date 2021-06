Ludovic Orban îi răspunde lui Nicolae Robu care spunea că asocierea PNL cu USR PLUS este una nocivă: ”Asta e singura formulă bună pentru România”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, care s-a aflat sâmbătă, la Timişoara, a răspuns, în cadrul unei conferinţe de presă, fostului preşedinte al PNL Timiş şi fost primar al municipiului, Nicolae Robu, care spunea că asocierea PNL cu USR PLUS este una nocivă, Orban fiind de părere că aceasta ”este singura formulă bună pentru România”.

Votul acordat de PNL Timiș ar însemna destul de mult pentru Ludovic Orban, președintele PNL, dar deocamdată se discută despre alegerile locale în partid. Venit la Timișoara pentru a-și susține candidatura la un nou mandat de șef al liberalilor, el știe că numărul mandatelor de reprezentare a timișenilor e mare și speră să-i convingă că proiectul său e cel mai bun pentru partid.

”Filiala Timiș este una dintre cele puternice, cu un număr important de delegați. Deocamdată suntem în faza alegerilor locale, după finalizarea noilor conduceri va urma faza în care județul va decide susținerea pe care o acordă. Eu întotdeauna am avut relații bune cu membrii, cu primarii, cu consilierii locali și județeni, am făcut campanie de la om la om, și îmi doresc să îi conving că proiectul propus este cel mai bun pentru partid. Susținerea pentru mine s-a arătat și la congresul trecut”, a declarat sâmbătă, Ludovic Orban.

Cu bune cu rele, relația cu cei de la USR merge înainte, a mai spus Orban la Timișoara. Cel mai probabil, el a auzit și de discursul fostului șef al PNL Timiș, Nicolae Robu, care spunea despre partenerii de guvernare ai liberalilor că ar fi toxici.

Fostul primar al municipiului Timişoara şi fost lider al PNL Timiş Nicolae Robu a prezentat o listă cu numele care, în opinia sa, ar putea conduce Partidul Naţional Liberal. Robu a precizat că este obligatorie condiţia, pentru noul preşedinte al PNL, de debarasare de ”aliatul toxic USR”, al cărei reprezentant, Dominic Fritz, i-a luat scaunul de primar.

”Iată condiţia pe care eu, personal, o consider obligatorie: debarasarea PNL de aliatul toxic USR! Scurt şi clar! A fost o greşeală asocierea PNL cu socialiştii, cu PSD, în 2011, este cel puţin la fel de nocivă asocierea de-acum, cu neomarxiştii, cu USR+PLUS. Acest curent, neomarxismul, este străin de interesele României, iar exponenţii lui, ajunşi în diverse funcţii, printr-o manipulare fără precedent a oamenilor de bună credinţă, aspiranţi legitimi la un mai bine pentru comunităţile / ţara lor -dacă părea posibil, de ce nu?- sau prin negocieri de-o obrăznicie iarăşi nemaiîntâlnită sunt de o incompetenţă şi rea credinţă catastrofale! PNL n-are ce căuta alături de asemenea oameni şi de un asemenea curent!”, a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.

Dar alianța merge mai departe, e lucrul bun pentru România, insistă Orban.

”Eu am condus negocierile din partea PNL, prima dată la alegerile locale, mai ales la București, unde am găsit formula cu care am câștigat alegerile locale. Ulterior, la cele parlamentare, am purtat negocierile pentru coaliție și guvern. E o relație care suferă permanent schimbări, relațiile sunt îmbunătățite. Trebuie căutată înțelegere, e necesară coeziune în funcționarea coaliției. Am avut momente grele, de care am trecut, dar această alianță e singura soluție pentru o guvernare bună a României.

Comentarii

comentarii