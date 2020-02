Lugojul are buget de 119,13 milioane de lei, în 2020

Municipiul Lugoj are, în acest an, un buget de 119.134.790 de lei (circa 24,95 milioane de euro), care a fost aprobat de către consilierii lugojeni. Bugetul municipiului Lugoj în 2020 cuprinde aproape 200 de obiective de investiţii. Pentru autoritatea executivă s-au alocat 17.062.500 de lei, pentru Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor – 937.000 de lei, pentru Serviciul Voluntariat – 171.000 de lei, pentru Serviciul Pubic de Desfacere Piețe Târguri și Oboare – 708.000 de lei, pentru Serviciul Administrare și Întreținere a Domeniului Public – 22.981.500 de lei, pentru Poliția Locală – 3.120.000 de lei, pentru Protecție Civilă – 78.500 de lei, pentru învățământ – 9.037.300 de lei, pentru sănătate – 3.902.000 de lei, pentru cultură, recreere şi religie – 11.884.550 de lei, pentru asigurări și asistenţă socială – 16.603.090 de lei, pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 45.126.400 de lei, pentru protecţia mediului – 17.737.910 de lei, pentru transporturi – 62.956.130 de lei, iar pentru agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – 914.910 de lei. În bugetul local pentru acest an a fost cuprinsă și suma de 500.000 de lei pentru elaborarea unui plan de sănătate pentru optimizarea spitalului și pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind construirea unui nou spital în Lugoj.

