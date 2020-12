Lugojul are, oficial, city manager!

├Äncep├ónd din 2 decembrie 2020, municipiul Lugoj are, ├«n premier─â, un city manager (administrator public). A╚Öa cum a anun╚Ťat primarul Claudiu Buciu imediat dup─â preluarea mandatului, postul de cit manager a fost oferit reprezentantei PLUS ÔÇô Anca Mic╚Öa Oprea. ÔÇ×Ast─âzi (miercuri, 2 decembrie ÔÇô n.r.) a fost prima zi oficial─â de munc─â ├«n cadrul Prim─âriei Lugoj din postura de Administrator Public, sau City Manager. Rolul meu ├«n cadrul administra╚Ťiei locale este, ├«n principiu unul executiv, ╚Öi anume de a pune ├«n practic─â, cu direc╚Ťiile si serviciile pe care le voi gestiona, hot─âr├órile de Consiliu Local ╚Öi ale Primarului, ╚Öi ├«n acela╚Öi timp s─â m─â┬á asigur c─â aceste departamente func╚Ťioneaz─â la parametri optimi. Totodat─â, voi pune la dispozi╚Ťie toate cuno╚Ötin╚Ťele mele pentru┬á eficientizarea procedurilor de lucru interdepartamentale din Prim─ârie, av├ónd ca scop clar ├«mbun─ât─â╚Ťirea serviciilor oferite lugojenilor. Cu pa╚Öi c├óteodat─â mai mari, c├óteodat─â mai mici, ne vom preg─âti pentru un ora╚Ö modern, digitalizat, european. Am toat─â ├«ncrederea ca noua echip─â de la Prim─âria Lugoj, din care am onoarea ╚Öi bucuria s─â fac parte, ├«╚Öi va atinge obiective propuse ├«n campania electoral─â, va fi transparent─â ╚Öi va depune tot efortul pentru o ├«mbun─ât─â╚Ťire continu─â. Eu voi ├«ncerca s─â va ╚Ťin la curent cu nout─â╚Ťile din Prim─ârie, cu proiectele la care muncim ╚Öi alte informa╚Ťii relevante. Ast─âzi, a fost un mic pas c─âtre o administra╚Ťie local─â revitalizat─â ╚Öi mi-am dorit s─â ├«l imortalizez printr-o fotografie f─âcut─â ├«n grab─â de la un geam al Prim─ârieiÔÇŁ, a transmis, pe Facebook, Anca Mic╚Öa Oprea.

