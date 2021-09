Lugojul devine, pentru trei zile, „Orașul JAZZ”

În acest weekend, la Lugoj are loc prima ediție a festivalului „Orașul JAZZ”. Evenimentul, organizat de Asociația Trib’Art, cu sprijinul Primăriei Municipiului Lugoj, se desfășoară, în perioada 3-5 septembrie, pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor și împrejurimile acesteia, unde au fost amplasate două scene, o zonă food court și o zonă de expoziție cu vânzare de produse ale artizanilor locali. În prima zi a evenimentului, vineri, 3 septembrie, vor concerta, de la ora 20, New Old Sound (Alex Man – chitară, Cătălin Milea – saxofon, Adrian Flautistu – bass, Attila Gyarfas – baterie), iar de la ora 21 JazzyBit (Teo Pop – claviaturi, Mihai Moldoveanu – bass, Szabo Csongor – baterie). Sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 19 pe scenă vor urca Horia Făgărășanu Band (Horia Făgărășanu – pian, Beatrix Imre – voce, Ionuț Dorobanțu – chitară, Radoje Panić – bass, Mirel Butoi – baterie), de la ora 20 Equilateral Acoutic (Nicu Patoi – chitară, Florin Giuglea – chitară, Cezar Popescu – chitară), iar de la ora 22, Mike Krstić Quartet (Mike Krstić – pian, Mihailo Krstić – chitară, Johnny Bota – bass, Puiu Minda – baterie). Duminică, 5 septembrie, recitalurile vor începe de la ora 18 cu Bega Blues Band (Lucian Nagy – suflător, Toni Kühn – clape, Mircea Bunea – chitară, Johnny Bota – bass, Ferencz Szekeres – baterie), de la ora 19 pe scenă vor urca Belgrade Jazz Connection (Oleg Kiriev – saxofon, Ivan Ilić – pian, David Gegić – bass, Miodrag-Gino Maljocović – baterie), de la ora 20 vor concerta Gyarfas Cartoon Band (Istvan Gyarfas – chitară, Soós Márton – bass, Cseh Balasz – baterie), de la ora 21 Gyafy Jam (Alex Man – chitară, Istvan Gyarfas – chitară, Johnny Bota – bass, Attila Gyarfas – baterie), iar de la ora 22 Blazzaj (Octavian Horvath – voce, Petrică Ionuțescu – trompetă, Lucian Nagy – saxofon, Vlad Faur – trombon bass, Alexandru Pascu – bass, Valentin Potra – baterie). Accesul în zona festivalului se va face începând cu ora 18 și va fi gratuit, cu respectarea tuturor măsurilor în vigoare referitoare la contextul pandemic SARS- COV2, aprobate de Guvernul României.

