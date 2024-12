Lugojul, invadat de gunoaie! Primarul Călin Dobra: „Este inadmisibil să transformăm orașulul într-o mare groapă de gunoi clandestină”

Administrația lugojeană a demarat o amplă acțiune de a curăța Lugojul de gunoaie. Echipele municipalității au făcut curățenie în mai multe zone, însă gunoaiele au reapărut în aceleași locații după câteva zile. Astfel, primarul Călin Dobra a făcut apel la cetățenii municipiului să nu mai arunce gunoiul în parcuri, parcări sau oriunde la întâmplare.

„În fiecare zi, muncim pentru a curăța Lugojul de gunoaie. Adunăm mii și mii de saci de deșeuri. Dar, peste noapte, parcă totul se repetă. Și nu vorbim doar de ambalaje sau resturi obișnuite – găsim chiuvete, toalete, căzi, covoare. Este inadmisibil să transformăm Lugojul într-o mare groapă de gunoi clandestină. Problema nu este că nu se adună gunoaiele. Se adună, în fiecare zi. Problema este că, din păcate, unii dintre noi continuă să arunce, fără să se gândească la consecințe. Zilele acestea, am strâns zeci de saci de pe str. T. Vladimirescu, colț cu str. Panselelor, de pe lângă Pasajul Buziașului, str. Smârdan și multe alte zone. Aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple. Lugojul este casa noastră, iar casa trebuie îngrijită! Vine un an nou. Haideți să intrăm în el mai curați, mai responsabili, mai educați. Dacă fiecare dintre noi am respecta câteva reguli simple și am avea un pic mai multă grijă, orașul nostru ar arăta altfel. Nu e vorba doar de autorități. Este vorba despre fiecare dintre noi. Lugojul este al nostru – să-l respectăm!”, a transmis primarul Călin Dobra.

