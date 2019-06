Lumea nu se va salva singură. Pentru asta există „Bărbații în negru”

„Bărbații în negru” au devenit faimoși odată cu primul film din trilogia lansată în 1997, care îi avea pe Will Smith și Tommy Lee Jones în rolurile principale. Astfel, ei au protejat întotdeauna pământul de scursurile universului. 22 de ani și 3 filme mai târziu, pe 21 iunie 2019 s-a lansat la Cinema City „Men in Black: International”, cu actorii Chris Hemsworth și Tessa Thompson drept protagoniști, alături de Emma Thompson, Liam Neeson și Rebecca Ferguson în roluri secundare. În această nouă aventură, sunt confruntați cu cea mai mare provocare de până acum: o „cârtiță” în organizația Men in Black.

Iată ce trebuie să știi înainte de a urmări filmul „Men in Black: International”:

Filmările pentru noua producție din universul Men in Black i-au purtat pe actori în jurul lumii, unde au filmat secvențe spectaculoase, musai de văzut la cinema. Filmul a început în New York, continuând apoi în Londra, Maroc, Italia și Franța, înainte de a reveni în Statele Unite.

Chris Hemsworth și Tessa Thompson au mai lucrat împreună în filmele „Thor: Ragnarok” și „Avengers: Endgame”. „Men in Black: International” reprezintă cea de-a treia lor colaborare.

Britanica Emma Thompson este singura actriță care revine pe marile ecrane din trilogia originală, reluându-și rolul de Agent O, șefa organizației Men in Black, fondată în New York.

