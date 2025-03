Luna martie, dedicată apei: Evenimente speciale la Muzeul Apei Aquatim

În luna martie, când întreaga lume celebrează importanța apei, Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim, propune un program diversificat, cu expoziții, ateliere creative, seri de poezie și evenimente educative.

Expoziție internațională și ateliere pentru elevi

Din 5 martie până pe 3 aprilie, Muzeul găzduiește expoziția „The Water We Want Revisited”, organizată de Fundația Aquatim. Evenimentul prezintă 30 de lucrări – desene, picturi, grafică digitală și videoclipuri – realizate de copii și tineri în cadrul concursului internațional „The Water We Want” (TWWW), inițiat de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET), sub patronaj UNESCO. România se poate mândri cu trei câștigători ai competiției: Patricia Ahmadi și Mara Bugan (2021), respectiv Mihai Drăgoi (2024).

În cadrul expoziției vor avea loc trei ateliere creative pentru elevi. Pe 22 martie, artistul plastic Rodica Tache și elevii săi de la Școala Gimnazială nr. 24 vor explora reinterpretarea artistică a lucrărilor expuse. Pe 25 martie, Vivart – Centrul de Art-Terapie și Psihologie va organiza două ateliere tematice, „Apa și viața”, unde elevii de la Centrul Școlar Constantin Pufan și Școala Gimnazială nr. 15 vor lucra în lut și pictură.

Evenimente dedicate tinerilor și pasionaților de literatură

Pe 20 martie, liceenii sunt invitați la o nouă ediție a proiectului educativ „Apă cu Model”, un concept original al Aquatim, care le oferă șansa unui dialog inspirațional cu un invitat special despre modele de viață și carieră.

În 21 martie, Muzeul Apei găzduiește „Noaptea de Poezie”, un eveniment dedicat iubitorilor de literatură, unde poeți timișoreni își vor prezenta creațiile într-o atmosferă specială.

Tur ghidat de Ziua Mondială a Apei

Pe 22 martie, de Ziua Mondială a Apei, publicul este invitat la un tur ghidat tematic, ce va oferi o perspectivă inedită asupra patrimoniului Muzeului Apei.

Accesul este gratuit la toate evenimentele, însă pentru turul ghidat și „Apă cu Model” este necesară înscrierea. Detalii suplimentare pot fi obținute pe www.aquatim.ro, www.muzeulapei.ro sau la 0757 087 059 (marți-vineri, între orele 10:00-16:00).

