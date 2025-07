Luni devine funcțională cursa de microbuz pentru cetățenii din Ronaț, pasarela e deja închisă

De joi, pasarela peste liniile de cale ferată de la Gara de Nord, singura cale de acces pentru cetățenii din Ronaț spre zona gării, e definitiv închisă. La scările de urcare au fost instalate garduri, astfel că cetățenii nu mai au acces. Vestea bună este că de luni circulă microbuzul primăriei, pe traseul Ronaț – Piața Iuliu Maniu.

După ce inițial nu a cedat la presiunile primăriei, de a opri temporar demolarea pasarelei de la Gara de Nord, constructorul accepta ideea și în urmă cu câteva zile anunța că va opri temporar acțiunea. Ei bine, decizia municipalității de a oferi ca alternativă o linie de microbuz i-a convins definitiv să închidă circulația pe pasarelă și să continue cu demolarea. Ceea ce s-a și întâmplat! Joi, accesul pe scările pasarelei a fost definitiv blocat.

”Având în vedere că soluția de tranzitare a cetățenilor din zona Blașcovici în zona gării, oferită de primărie va intra în vigoare de luni, constructorul continuă lucrările de modernizare pe lotul 3, urmând a începe demontarea pasarelei pietonale din zona gării Timișoara Nord începând cu 21.07.2025”, a comunicat operatorul infrastructurii feroviare.

Iar joi accesul pe pasarelă a fost închis, operațiune confirmată și de imaginile de la fața locului.

Vestea bună e că de luni circulă linia de microbuz gândită de primărie pentru a ajuta cetățenii să ajungă la Gara de Nord, un important nod pentru transportul public local. Astfel, microbuzul va circula între Ronaț și Piața Iuliu Maniu. Traseul prezentat pare unul destul de lung, poate fi o oportunitate pentru cei care o vor folosi, dar și un mod de acces spre și dinspre Ronaț destul de lung. Detalii vedeți pe harta atașata.

”Nu putem accepta ca timișorenii să fie lăsați să se descurce singuri în fața unui șantier care îi izolează. Ne-am mobilizat și am pus în mișcare ce ține de noi. De luni, microbuzele de pe noua linie 5B vor începe să circule. Vor asigura legătura între Ronaț – Jiu – Gara de Nord, între orele 5 și 23. Este o soluție pe care am gândit-o și am aprobat-o în cel mai scurt timp, după ce CFR Infrastructură a ignorat solicitarea noastră oficială de a opri demolarea pasarelei Blașcovici până oferă o variantă sigură pentru pietoni”, a anunțat viceprimarul Ruben Lațcău.

