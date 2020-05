Luni, Robu se „întâlnește” virtual cu ministrul Mediului și primarii celorlalte orașe intrate sub infringement

La conferința de presă din 15 mai, la o întrebară din partea Ziua de Vest, primarul Nicolae Robu a explicat că nu se pune problema unei deplasări la București pentru a discuta cu ministrul Mediului și primarii din București, Iași, Cluj-Napoca și Brașov, în legătură cu intrarea pe „lista neagră” a Comisiei Europene pentru depășirile nivelului mediu limită al dioxidului de azot.

În schimb, Robu a explicat că va avea loc o discuție în sistem de videoconferință, luni: „Noi, primarii celor mai mari orașe, București, Iași, Cluj, Timișoara, cel puțin noi patru primari, vom avea o teleședință cu domnul ministru. Pe noi ne preocupă lucrul acesta, de multă vreme. Noi am fost sub infringement când eu am devenit primar. (…) Am reușit să ieșim prin măsurile pe care le-am luat și iată, acum, un parametru, anume oxizii de azot, în principal dioxidul de azot, nu că are valori punctuale mari, în număr mare, numai că valorile, zi de zi, au fost destul de ridicate încât media pe anul 2018 s-a situat, la două din cele patru stații, peste pragul admis pentru această medie”.

Explicând ce s-ar putea întâmpla pentru a scădea din emisiile de NO 2 , Robu a spus că cea mai importantă măsură posibilă nu ține de Primărie: „Centura ocolitoare este esențială. Putem noi să facem oricâte lucruri facem în oraș, până nu avem centura ocolitoare funcțională, și între Calea Lugojului și drumul înspre Stamora – Moravița, orașul va fi și poluat, și încurcat, aglomerat… de camioane, de mașini mari de toate felurile, care, implicit poluează, și poluează cu aceste noxe care, din punct de vedere chimic, reprezintă dioxid de azot”.

În continuare, într-un monolog de câteva minute, edilul a explicat, repetând lucrările înșirate într-o postare pe Facebook, că Primăria a luat, și până acum, măsuri pentru reducerea acestor valori, dar acestea vor trebui să continue. Una dintre cele viitoare este de a interzice circulația autobuzelor și camioanele cu motor sub nivelul de poluare EURO 4 în Timișoara.

Ulterior, întrebat tot de Ziua de Vest dacă regula se va aplica și autobuzelor sau camioanelor deținute de societățile municipalității, Robu a spus: „Nu facem excepție nici în cazul acestora. (…) Nu cred că mai avem așa ceva. Nu cred că în momentul de față, Primăria mai folosește motoare sub EURO 4. Noi avem obligația să rezolvăm problema, nu-i de joacă. Acum, trebuie să facem și pentru că suntem sub monitorizare. Asta e doar o măsură minimală cu care vom începe”.

