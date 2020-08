Luni va fi cald în vestul țării. De marți, revin ploile

După ce în weekend s-au înregistrat averse în mai multe localități din județul Timiș, pentru luni, meteorologii prevăd vreme caldă, cu cer variabil și vânt slab, dar fără precipitații. În schimb, marți, miercuri și, posibil, joi, ploile revin în vestul țării.

Luni vor fi temperaturi maxime între 30 și 31oC în Timiș, dar de marți acestea scad sub 30oC, iar miercuri și joi nu vor mai depăși 28oC, în regiunea Banat-Crișana. Începând cu a doua zi a săptămânii se vor arăta și ploile, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și condiții de grindină.

Anunțul ANM Banat-Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 17.08.2020 ora 0900 – 00 18.08.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab la moderat.

Temperaturile maxime de 30…31oC

Temperaturile minime în jurul valorii de 17oC

Timpul probabil pentru intervalul: 18.08.2020 ora 0900 – 19.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi caldă și va deveni în general instabilă. Cerul variabil, se va înnora treptat începând din a doua parte a zilei. În cursul nopții local se vor semnala ploi și averse, însoțite de descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare.

Temperaturile maxime între 27 și 30oC

Temperaturile minime între 15 și 19oC

Timpul probabil pentru intervalul: 19.08.2020 ora 0900– 20.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va răci față de ziua precedentă și va continua să fie ușor instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate. Pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare.

Temperaturile maxime între 23 și 28oC

Temperaturile minime între 14 și 17oC

Timpul probabil pentru intervalul: 20.08.2020 ora 0900 – 21.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va ameliora treptat sub aspectul precipitațiilor și va fi apropiată de normalul termic. Cerul va fi temporar noros ziua, când local se vor semnala ploi și averse, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat.

Temperaturile maxime între 24 și 28oC

Temperaturile minime între 13 și 17oC

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 21.08.2020 ora 0900 – 24.08.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi însorită și călduroasă. Probabilitatea de precipitații va fi redusă”.

Comentarii

comentarii