Lupte grele cu seceta și cu băltirile în agricultura din județul Arad

În urma gerului de la mijlocul lunii februarie care a afectat grav foliar cerealele foioase, acum, grâul și orzul au început să se refacă, în agricultura din județul Arad. De asemenea, arăturile pentru culturile de primăvară sunt aproape finalizate.

Se preconizează că, în 2021, vor fi semănate peste 100.000 de ha de porumb, 7.500 de ha de soia și aproape 40.000 de ha de floarea soarelui, așa cum a fost și în 2020.

Amenințările fitosanitare nu sunt o problemă dificilă

Ioan Martin, directorul Direcției Agricole Județene Arad, spune că în agricultură situația este optimistă. Grâul este semănat pe 90.000 de ha, secară pe 109 ha, orzul pe 6.200 ha, orzoaică de toamnă pe 3.900 ha, iar rapiță pe 28.700 de ha. Există și 23 de hectare cultivate cu usturoi în 2021. În acest moment, nu sunt amenințări fitosanitare.

Fermieri au dotări tehnice și sunt puși la punct cu tehnologia și cu tratamentele și știu să facă față problemelor. Cel mai greu este de luptat cu seceta, cu inundațiile și cu băltirile, atunci când plouă mult, fiindcă sistemul de desecări și irigații construit în regimul comunist nu funcționează în cea mai mare parte, iar canalele pentru scurgerea apelor sunt colmatate.

”Totuși fermieri sunt foarte bine pregătiți pentru a face față situațiilor grele în agricultură. Cei mai mulți au participat și la cursuri de formare profesională în cei 31 de ani de când fac agricultură și reușesc să obțină producții foarte bune an de an an an. În 2020, au fost fermieri care au reușit să scoată peste 11.000 de tone la porumb, chiar peste 12 tone la hectar. În fermele domnului Muscă au fost scoase și peste 14.000 de tone de porumb la hectar în 2020”, a spus Ioan Martin.

În ceea ce privește intenția Uniunii Europene de a scoate pe viitor neonicotinoidele, Martin a adăugat: ”Atrag atenția că fără tratamente fitosanitare nu se poate face agricultură performantă. Dacă se scot aceste substanțe, trebuie înlocuite cu altele la fel de eficiente sau mai eficiente pentru tratamentul semințelor de floare soarelui și porumb, altfel pierdem plantele.

Dăunătorii le vor distruge. Trebuie să apară alte produse la fel de bune care să nu dăuneze sănătății mediului, omului și animalelor, pentru ca plantele să nu rămână descoperite, altfel nu se vor mai obține producții bune. Sincer să vă spun eu nu am văzut albine moarte din cauza neonicotinoidelor și așa spun și fermierii. Ei trebuie să aibă cele necesare pentru a avea randament în agricultură ca să obținem producții bune pentru a oferi hrană poporului”, este de părere Ioan Martin. Anul 2020 a fost bunicel pentru fermierii din Arad, numai culturile de toamnă au fost distruse într-o proporție destul de mare din cauză că nu au fost ploi.

”La secetă nu au fost soluții, neexistând un sistem de irigații funcțional, așa cum nu este nici pentru a lupta împotriva inundațiilor în agricultură. Nici din punct de vedere fitosanitar boli și dăunători nu au fost probleme în 2020 în județul Arad. Nici în acest an, până în martie 2021, nu sunt amenințări. Interesant este că în agricultură ecologică avem înscriși la direcție 345 de ferme de producători, procesatori și comercianți”, a mai spus Martin.

