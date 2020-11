”M-am legat de Timiș!”. Interviu cu Alina Gorghiu, candidat PNL pentru Senatul României

ZdV: Candidați, din nou, pentru Senat aici, în Banat. Ce vă leagă de Timiș?

AG: M-am legat de Timiș demult. Nu vă ascund faptul că mă doare, adesea, atunci când citesc comentarii despre locul meu de naștere, despre apartenențe geografice. Oare asta este esența? Să demonstrezi cu C.I. (cartea de identitate – n.r.) cine ești? Am fost mereu în legătură cu primarii Timișului, am susținut proiecte ale unor comunități mai mari, mai mici, toate din Banatul de Câmpie. Apoi, m-am legat de oameni, mi-am făcut prieteni, nu pentru o… cafea – deși este fain să poți să ieși pe o terasă din Piața Unirii, la o cafea, cu un bănățean, chiar dacă te mai critică –, ci pentru proiecte. Sunt impresionată de oameni. Recent, am cunoscut lugojeni de foarte bună calitate, angajați în promovarea orașului. Lugojul este un bastion al culturii bănățene. Sper să facem împreună proiecte, mai ales că în 2023 Timișoara, ca pol cultural regional, va fi Capitala Europeană a Culturii. Legătura cu Lugojul este esențială. Ce poate fi mai frumos? Sunt gata să mă implic total în promovarea Timișului și a proiectelor sale.

Care este comunicarea cu noua conducere PNL, în Timiș?

Suntem o echipă unită pentru dezvoltarea Timișului. Aceasta ar fi cea mai potrivită descriere. Ne concentrăm numai pe ceea ce avem de făcut în această campanie, pentru ca mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți cetățeni. Asta spune multe despre capacitatea acestei filiale și despre oamenii de aici. Eu cred că Alin Nica va fi omul care va face minuni la Consiliul Județean și, peste ceva timp, Timișul va deveni campion la capitolul atragerii de fonduri europene. Cred că va forma la conducerea județului o echipă tânăra care va face o treabă foarte, foarte bună. La Consiliul Județean au fost ani cenușii, schimbarea de direcție de acum va fi foarte importantă.

Ce proiect ați fi dorit să faceți în primul mandat și nu ați reușit? Sau daca ați reușit, care este gradul de mulțumire?

Mă bucur că am reușit, prin amendamentul pe care l-am făcut la Legea bugetului de stat pe 2020, să suplimentez de 10 ori, de la 200.000 la 2 milioane de lei, suma alocată în acest an pentru Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. În total, sunt 21 de legi în vigoare inițiate de mine în acest mandat. Sunt inițiator al Legii 125/2020 privind instituirea Zilei de 18 iunie, ca Zi a Victimelor Deportărilor în Timpul Regimului Comunist, dar și a celei prin care indemnizațiile compensatorii pentru victimele deportărilor din vremea comunismului au fost majorate. Recent, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prevenției diabetului și, așa, România a devenit unul dintre puținele state care are o astfel de reglementare. Ar fi multe de spus!

Mai departe… este notabil că am reușit să oprim, poate în proporție de 80%, masacrul plănuit de PSD asupra justiției. Aceasta este partea dureroasă a acestor patru ani care au trecut… PSD a avut ca obiective amnistia și grațierea, deși nu pomenise nimic despre asta în campania electorală. Au vrut să oprească lupta anti-corupție. Faptul că ne-am adresat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în care sunt membru, și am cerut sesizarea Comisiei de la Veneția, a salvat în mare parte legile justiției.

În total, eu am inițiat 87 de propuneri legislative, sunt multe proiecte care nu au fost încă adoptate. Încă! Eu îmi doresc să le văd adoptate și o să mă bat pentru asta, după 6 decembrie. Este vorba despre legea anti-birocrație, despre trusoul pentru nou-născuți sau de legea prin care fapta de a alunga dintr-un spațiu public o mamă care alăptează va putea fi sancționată… sau propunerea legislativă care reduce cu 2 ani vârsta de pensionare pentru cei care au locuit cel puțin 30 de zile în zonele în care funcționau minele de cărbuni din Fârdea, Margina, Nădrag, Tomești și din toată țara. Sunt legi pentru care merită să te bați!

Ce aveți în minte pentru noua legislatură? Care este cel mai important proiect pe care ați vrea să-l faceți pentru județul Timiș?

După alegerile de acum, România va intra într-o nouă etapă. Avem șansa a 4 ani în care putem să ne dezvoltăm țara. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să revină la normal, au fost decenii întregi în care nu s-a făcut ceea ce trebuia. Alegerile din 6 decembrie sunt esențiale pentru ceea ce va urma.

Ca senator de Timiș, m-am angajat să rămân la fel de implicată în județ, să vin la fel de des și să continui să ajut comunitățile si mediul de afaceri. Alături de colegii mei, voi susține toate proiectele bune pentru timișeni: autostrada Timișoara-Moravița, Centura Timișoarei, o nouă descărcare de pe autostrada A1, o arenă sportivă de capacitate mare, sala polivalentă, un nou spital în Lugoj, proiectul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Sunt aspecte care se regăsesc și în programul de guvernare al PNL. Pentru ca ele să devină realitate, avem nevoie de un parteneriat puternic și solid între autorități locale, Guvern, Parlament și Președinte. Cred că cel mai important proiect trebuie să fie fructificarea acestei șanse unice de a avea, cu toții, o viziune comună care să dezvolte Timișul.

După alegeri, se vorbește despre un guvern prin alianță cu USR PLUS. Cum vedeți acest lucru?

PNL a fost singurul partid care și-a asumat guvernarea, într-o perioadă extrem de grea: cu haosul fiscal lăsat de PSD, cu o pandemie pe care nimeni nu a anticipat-o și cu o majoritate ostilă în Parlament. Obiectivul nostru major este să eliminăm această majoritate toxică a PSD pentru a putea demara proiectele pe care românii le așteaptă.

Noi am luat o decizie foarte clară, de la care nu ne abatem: nu facem alianțe cu PSD. Prin urmare, am convingerea că în jurul PNL se va forma o majoritate de dreapta, proeuropeană, care va continua toate lucrurile bune pe care noi deja le-am pus pe picioare.

Noul guvern nu va pleca de la deficite si inflație, cum a pățit Guvernul Orban în 2019. Timp de un an, Guvernul PNL a betonat o fundație stabilă pentru o viitoare creștere economică. Politicile adoptate de noi deja dau roade. Investițiile realizate deja au generat o creștere economică de 5,6 din PIB în trimestrul 3, într-o perioadă extrem de dificilă. Am eliminat toate aberațiile guvernelor PSD: supraacciza la carburant, suprataxarea contractelor part-time, plata defalcată a TVA – TVA Split, „taxa pe lăcomie”. Președintele Klaus Iohannis a obținut, în premieră, la Bruxelles, o sumă record pentru dezvoltarea României: 80 miliarde de euro, fonduri europene.

De aici vom porni pentru 4 ani. De aceea, votul din 6 decembrie devine foarte important, pentru că partidul care va câștiga alegerile va decide felul în care vor fi gestionate aceste oportunități. Eu zic că ecuația e simplă: dezvoltare și responsabilitate înseamnă PNL, stagnare și incompetență este PSD.

Care credeți că este, acum, cea mai importantă temă a României, în afara crizei COVID, în care doriți să vă implicați? Cum se leagă poziția de senator PNL Timiș cu această temă?

Sunt foarte multe teme care vor conta în următorii 4 ani, mai ales că au fost acești 30 de ani de dominație nefastă a PSD care trebuie să se termine acum. Cred că politica nu va mai fi la fel după această pandemie. Ceea ce trebuie sa facem rapid este reforma din temelii a sistemului sanitar. Asta ne cer oamenii. Președintele Iohannis a lansat deja acest subiect de dezbatere, este un proiect pe care îl putem duce la bun sfârșit doar cu o majoritate sănătoasa în Parlament.

Apoi, avem de mers pe repede înainte cu digitalizarea. Eu cred că nu crede nimeni că, acolo unde s-au făcut anul acesta pași spre digitalizare, revenim la dosarul cu șină. La fel, în educație. Utilizarea aplicațiilor electronice trebuie să rămână, chiar după ce elevii revin la clasă.

Mai departe… avem de reparat toate pervertirile nefericite pe care PSD le-a operat legilor justiției. Trebuie să punem toate aceste reglementări în acord cu avizele Comisiei de la Veneția, a consiliilor consultative a magistraților, a rapoartelor Comisiei Europene și Greco.

Și o să vă vorbesc despre un proiect personal în final, de care se vorbește mai puțin… este ceva îndrăzneț, o reformă electorală. Voi lucra pe trei direcții: extinderea votului prin corespondență la alegerile interne, revenirea la alegerea primarilor în două tururi, dublarea numărului de parlamentari aleși în diaspora. Acestea sunt o parte din proiectele în care o să mă implic!

