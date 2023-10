Macaraua cu aburi din Jimbolia – noua provocare pentru voluntarii de la Acasă în Banat

Macaraua cu aburi din Jimbolia a fost o nouă provocare la care tinerii voluntari de la Acasă în Banat au răspuns „prezent!”, la sfârșitul acestei săptămâni!

Astfel, sâmbătă dimineață, voluntarii s-au mobilizat pentru a se ocupa de utilajul feroviar expus pe peronul de la Muzeul Feroviar.

Au început prin a se ocupa de îndepărtarea straturilor succesive de vopsea, funingine și rugină acumulate în zeci de ani. Până la pauza de prânz nu au făcut altceva și părea că nu se văd prea multe rezultate, însă așa a fost pregătit terenul pentru partea a doua și cea mai frumoasă.

“La prânz am poposit la restaurantul IWP Food Lounge care ne-a așteptat cu un meniu excelent, ca în Banatul de pustă, cu supă de roșii, cartofi cu tăieței (Krumbieren mit Nudeln), țușpais și chiftele, iar la desert, un cremșnit de lins pe degete”, au mărturisit voluntarii.

După așa o masă copioasă, tinerii s-au reapucat de treabă și pe măsură ce zone întregi au fost curățate, voluntarii au început mult-așteptata activitate de vopsire.

Tinerii voluntari au concluzionat:

“Buna-dispoziție și vremea absolut superbă pentru o zi de octombrie, ne-a dat energie să lucrăm până după apus, la lăsarea întunericului. Am reușit să revopsim cea mai mare parte din macara, urmând ca într-o a doua etapă să finalizăm vagonul de cărbune și cel pentru contra-geutate. Au mai rămas de refăcut și unele detalii și finisaje, dar, per ansamblu, suntem foarte mulțumiți de cât am reușit să facem!

Felicitări Casa de Cultură a Orașului Jimbolia pentru buna organizare și colaborare! Mulțumiri echipei de la asociația Colț de Banat pentru implicare! Mulțumiri Primăriei orașului Jimbolia pentru tot sprijinul! Mulțumiri AZUR Romania pentru vopseaua oferită! Mulțumiri și partenerului nostru Stația de Betoane Maxagro care ne sprijină pe termen lung și ne susține constant.

Cu sprijinul vostru, ne putem continua misiunea și pe mai departe”.

️Asociația Acasă în Banat

Donații în LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Donații în EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801

SWIFT/BIC: BTRLRO22

Revolut: 0748918091

