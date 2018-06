Managementul ”în forță” al primarului Nicolae Robu a îngropat ACS Poli Timișoara

A distrus Timișoara. Aproape că a distrus și PNL Timiș. Acum a îngropat și ACS Poli Timișoara, echipa hibrid, creată după chipul și asemănarea sa. Dat nu se lasă. Vrea să continue. Da, este vorba de primarul Nicolae Robu. Cel care conduce destinele echipei de fotbal, așa cum conduce întregul oraș. În forță, și fără să asculte de nimeni. Acum, când ACS a ajuns în liga secundă, primarul ”președinte de club” nu își asumă nici o vină a eșecului. Alții sunt vinovați: arbitrii, jucători, antrenori și… legi.

”Din păcate, aseară, am retrogradat! În mod nedrept, sfidător, putem spune! Doar 5 minute ne-au despărțit de încheierea pe locul 12. Dar, în cele 5 minute, arbitrul Colțescu a acordat un penalti imaginar pt Voluntari și… ultima speranță s-a spulberat. Din păcate, nu a fost singurul rezultat viciat în defavoarea noastră! Am fost furați ca-n codru la Dinamo, în turul play-out-ului, am fost furați la Mediaș și mă opresc aici, pt că sunt prea supărat să continui.

Dar, dincolo de toate aceste mizerii la adresa noastră, trebuie să recunoaștem că am retrogradat în primul rând datorită nouă! Nu Iuventus trebuia să ne salveze pe noi -apropo: toată stima pt Iuventus!-, nu la cheremul arbitrilor trebuia să fim noi! Echipa care a bătut spectaculos viitoarea campioană, CFR Cluj, echipa care a bătut apoi pe Dinamo la București, n-avea voie să nu mai câștige apoi n-șpe etape niciun meci! Autosuficiența, lipsa de suflet în teren, deopotrivă la antrenamente și la jocuri, preocuparea numai și numai de bani, la cei ce de fapt trebuie, dacă se respectă, să fie preocupați numai și numai să fie buni, competitivi -îi am în vedere și pe fotbaliști și pe unii antrenori!- astea ne-au dus în Liga 2! Și eu spun lucrurilor pe nume! Da, fiecare trebuie să fie plătit pt munca lui și este de dorit ca plata să vină la timp! Dar alții au luat titlul de campioană națională cu restanțe salariale mult mai mari decât cele care-au fost la noi și-apoi, din banii primiți pt performanță, au putut să-și primească drepturile și prime uriașe pe lângă ele!

În altă ordine de idei, este trist că, în aceeași țară, unii pot susține fotbalul de la bugetul local, iar noi nu putem, unora li se trec cu vederea datoriile -în unele cazuri mult mai mari ca ale noastre!-, nouă ni se iau toți banii primiți pt un tur întreg de campionat, etc., etc. Este trist și inadmisibil! Și, cu riscul de a fi acuzați că ne preocupă “capra vecinului”, va trebui să acționăm PENTRU DREPTATE, PENTRU ECHITATE! Și vom acționa!”, spune Nicolae Robu

Timișoara are în acest moment trei echipe în liga secundă, două dintre ele fiind susținute cu adevărat de timișoreni: ASU și Ripensia. Pentru Robu acest lucru nu are nici o importanță. El vrea să continue să ”se joace” de-a președintele de club.

”Știu că unii își doresc desființarea acestei echipe curate, echipa comunității, echipa Timișoarei, Timișului, Banatului și, dacă ne uităm pe hartă, reprezentativa, până acum, pe prima scenă fotbalistică a țării, a unei mari părți de România! Ei bine, VOI FACE TOT POSIBILUL CA ACEASTĂ ECHIPĂ SĂ MEARGĂ MAI DEPARTE ȘI SĂ REVINĂ LA ANUL ÎNTĂRITĂ ÎN LIGA I! (…)”, susține primarul Timișoarei.

